Летом в Ростове исчезнут 40 маршрутов, а взамен появятся 20 новых

С августа 2018 года в донской столице начнет постепенно меняться схема движения автобусов и маршрутных такси. Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», в городе появятся новые маршруты, изменятся нескольких существующих, а другие и вовсе исчезнут.

Так, в конце лета ростовчане будут ездить по новым маршрутам:

№ 2а: ЖК «Измаильский парк» — Пер. Измаильский — Ул. Тибетская — Пер. Дунайский — Пер. Рубиновый — Пр. М. Нагибина — Пл. Гагарина — Пр. Ворошиловский — Центральный рынок;

№ 6а: Областная больница — Центральный рынок (по схеме нынешнего маршрута № 6);

№ 8: ГПЗ-10 — Ул. Малиновского — Ул. Всесоюзная — Ул. Портовая — Пр. Стачки — Ул. Московская — Пер. Островского — Пр. Буденновский — Ул. Московская — Пр. Ворошиловский — ТЦ «МЕГА МАГ»;

№ 12: Ц. рынок — Ул. Темерницкая — Пр. Буденновский — Ул. Текучева — Пер. Майкопский — Ул. Текучева — Пер. Приволжский — Ул. Варфоломеева — Пр. Буденновский — Ул. Станиславского (западный разворот) — Пер. Островского — Ул. Темерницкая — Ц. рынок;

№ 13: Институт сервиса — Ул. Береговая (по схеме нынешнего маршрутного такси № 11-МТ);

№ 50: Лендворец — Пр. Сиверса — Пр. Буденновский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Ул. Нансена — Ул. Менжинского — Ул. Курчатова — Ул. Днепропетровская — Ул. 26 Июня — Пер. Туапсинский — Ул. Туполева — Ул. Днепропетровская — Фил. часового завода (по схеме нынешнего маршрутного такси № 58-МТ, однако следовать будет по ул. Нансена вместо пр. Ленина);

№ 52: Пл. Чкалова — Пер. Сальский — Ул. Казахская — Пер. Беломорский — Ул. Киргизская — Ул. Троллейбусная — Ул. Менжинского — Пр. Сельмаш — Пр. Шолохова — Ул. Красноармейская — Привокзальная площадь— Ул. Красноармейская — Пр. Шолохова — Пр. Сельмаш;

№ 56: Вертолетное поле — Ул. 2-я Краснодарская — Ул. Малиновского — Ул. Доватора — Ул. Зоологическая — Пер. Дальний — Ул. Ленина — Пл. Полка народного ополчения — Ул. Ларина — Пр. Нагибина — Ул. Нариманова — Пер. Ольховский — Пр. Космонавтов — Пр. Королева — Ул. Армянская — Ул. Лелюшенко — Ул. Миронова — Ул. Лелюшенко — Думенко, 15 — Ул. Лелюшенко — Ул. Армянская — Пр. Королева — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. Нагибина — Ул. Ларина — Пер. Ашхабадский — Ул. Ленина — Пер. Дальний — Ул. Зоологическая — Ул. Доватора — Ул. Малиновского — Ул. 2-я Краснодарская — Вертолетное поле;

№ 60а: Ц. рынок — Пр. Буденновский — Ул. Текучева — Пер. Гвардейский — Ул. Зенитчиков — Ул. Самойловская — Ул. Пестеля — Ул. Бондаренко — Ул. Муравьева — Ул. Самойловская — Ул. Зенитчиков — Пер. Гвардейский — Ул. Варфоломеева — Пр. Буденновский — Ц. рынок;

№ 62: Соловьиная роща — Ул. Шаповалова — Ул. Алейникова — Ул. Лесная — Ул. Литовская — Ул. Доватора — Ул. Зоологическая — Ул. Курская — Ул. Футбольная — Ул. Зоологическая — Ул. Нансена — Ул. Шеболдаева — Ул. Стадионная — Пр. Буденновский — Ул. Береговая — Богатяновский спуск — Ул. Красных Зорь — Ул. 7-го Февраля — Ул. Станиславского — Пр. Театральный — Пл. Театральная — Ул. Советская — Пл. К. Маркса — Ул. 1-я Майская — Ул. Верхненольная — Ул. Советская — Пл. Театральная — Пр. Театральный — Ул. Социалистическая — Богатяновский спуск — Ул. Береговая — Пр. Буденновский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Ул. Нансена — Ул. Зоологическая — Ул. Футбольная — Ул. Курская — Ул. Тамбовская — Ул. Полярная — Ул. Зоологическая — Ул. Доватора — Ул. Алейникова — Ул. Шаповалова — Соловьиная роща;

№ 65а: Институт сервиса — Ул. Орбитальная — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. Нагибина — Пр. Ворошиловский — Ворошиловский мост — ТРК «МЕГАМАГ»;

№ 66: Ул. Горсоветская — (Ул. Вяземцева — Ул. Школьная — Ул. Буйнакская — Ул. 38-я Линия — Ул. В. Черевичкина) / (Ул. В. Черевичкина — Ул. 40-я Линия — Ул. Рябышева) — Пл. Толстого — Пл. Свободы — Пл. К. Маркса — Ул. 1-я Майская — Ул. Верхненольная — Пл. Театральная — Пр. Театральный — Ул. Нансена — Ул. М. Нагибина — Пер. Ольховский / Ул. Плиева — Пр. Космонавтов — Ул. Волкова — (Ул. Добровольского — Бул. Комарова) / Ул. Добровольского — Пр. Королева — Королева, 4;

№ 67а: Мкр. Левенцовский — Ул. Еременко — Ул. Зорге — Пр. Стачки — Пр. Сиверса — Пл. Привокзальная — Ул. Красноармейская — Пр. Театральный — Пр. Шолохова — (Пр. Мира — Ул. Металлургическая — Ул. Образцовая — Ул. Пановой) / Пр. Сельмаш — Сельмаш;

№ 72: по схеме нынешнего маршрутного такси № 71-МТ, отправление с улицы Темерницкой;

№ 76: Гребной канал — Ул. Левобережная — Ворошиловский мост — Пр. Ворошиловский — Ул. Текучева — Пр. Буденновский — Рабочий городок;

№ 81: Сельмаш — Ул. Менжинского — Пр. Ленина — Пр. Нагибина — Пер. Ольховский / Ул. Плиева — Пр. Космонавтов — Ул. Волкова — Ул. Добровольского — Пр. Королёва — Ул. Особенная — Ул. Зрелищная — Ул. Вавилова — Ул. Сосновая — Ул. Петренко — Мкр. Суворовский;

№ 82: Главный ж/д вокзал — Ул. Красноармейская — Пр. Театральный — Пр. Шолохова — Ул. Щаденко — Ул. Щедрина — Ул. Вересаева — Пр. 40-летия Победы — Александровка

№ 88: Главный ж/д вокзал — Ул. Большая Садовая — Ул. Советская — Пл. К. Маркса — Ул. 20-я Линия — Пр. Шолохова — Музей « Россия — моя история»;

№ 92: ЖК «Платовский» — Ростовское море — Ул. Орская — Ул. Каскадная — Пер. Днепровский — Ул. Вятская — Ул. Штахановского — Ул. Армянская — Пр. Королева — Пр. Космонавтов — Ул. Плиева — Пр. М. Нагибина — Пр. Ворошиловский — Ц. рынок;

№ 98а: по схеме нынешнего маршрутного такси № 98-МТ;

№ 99а: Главный ж/д вокзал — Пр. Сиверса — Ул. Береговая — Пр. Буденновский — Ул. Целиноградская — Ул. Стадионная — Ул. Шеболдаева — Пл. Народного Ополчения — Ул. Ларина — Ул. Н. -Данченко — Пл. 2-й Пятилетки — Ул. Вавилова — Ул. Тарновского-Терлецкого — Ул. Автодорная — Ул. Рахманинова — Пер. Авиамоторный — Ул. Таганрогская — Ул. Гагринская — Ул. Тимошенко — Ул. Оганова — Пер. Авиамоторный — Ул. Тарновского-Терлецкого — Ул. Вавилова — Пл. 2-й Пятилетки — Ул. Шеболдаева — Ул. Стадионная — Пр. Буденновский — Ул. Береговая — Пр. Сиверса — Главный ж/д вокзал.

С августа изменятся маршруты автобусов:

№ 6: Ц. рынок — Обл. больница (у маршрута отменяется заезд на ул. Футбольную, вместо него эту «петлю» будет делать маршрут № 6а);

№ 10: Мкр. Суворовский — 20-я горбольница (маршрут будет продлен до ЗЖМ по схеме нынешнего маршрута № 10а);

№ 14: Пос. Кирпичный — Сельмаш (маршрут будет продлен до пос. Кирпичного);

№ 17: Соловьиная роща — Сельмаш (маршрут продлевается до ЖК «Соловьиная роща» по схеме: Соловьиная роща — Ул. Шаповалова — Ул. Алейникова — Ул. Лесная — Ул. Доватора — Змиевский проезд — Ул. Зоологическая — Пер. Дальний — Ул. Ленина — Ул. Менжинского — Сельмаш);

№ 18: Суворовский — Пл. К. Маркса (продление маршрута до пл. К. Маркса);

№ 28: Пр. Сельмаш — С/т «Виноградарь» (новая схема: Пр. Сельмаш — Ул. Менжинского — Ул. Троллейбусная — Ул. 50 лет РСМ — Ул. Вятская — Ул. Орская — С/т «Виноградарь» — Ул. Орская — Ул. Вятская — Ул. 50-летия РСМ — Ул. Троллейбусная — Ул. Менжинского — Пр. Сельмаш);

№ 35: ЖК «Платовский» — Ц. рынок (продление до ЖК «Платовский»);

№ 41: ЖК «Европейский» (мкр. «Три сквера») — Ц. рынок (маршрут снова будет следовать по ул. Батуринской);

№ 42: ЖК «Платовский» — Ц. рынок (продление до ЖК «Платовский»);

№ 63: Институт сервиса — Александровка (маршрут будет продлен по ул. Российской и ул. Вересаева в пос. Александровка);

№ 64: Пос. Каратаево — Ц. рынок (продление от ТЭЦ-2 до пос. Каратаево);

№ 69 и 69а: Мкр. Верхний Темерник — СТ «Агропром» (продление до СТ «Агропром»);

№ 77: Покровский храм — Ц. рынок (автобусы поедут через дамбу на ул. Борко. Фактически это замена отмененному маршруту № 46).

Изменения также коснутся направлений, по которым раньше ходили маршрутки, но с августа станут ездить автобусы:

№ 19: Ул. Стартовая — Пл. К. Маркса — Ул. Стартовая;

№ 25 ГПЗ-10 — В. Темерник;

№ 29 Сельмаш — Институт сервиса;

№ 30 Аквапарк «Осьминожек» — Сельмаш;

№ 38 Главный автовокзал — Институт сервиса;

№ 44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий»;

№ 48 «Изумруд» — Ц. рынок — «Изумруд»;

№ 53 Нахичеванский рынок — Пос. Александровка;

№ 55 Мкр. Левенцовский — Пос. Александровка;

№ 73 Мкр. Левенцовский — ТРК «МЕГАМАГ»;

№ 93 ГПЗ-10 — Завод «Алмаз».

А ниже приведен список маршрутов, которые навсегда исчезнут:

№ 4-МТ: Ц. рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10;

№ 6-МТ: Обл. больница — Ул. Береговая;

№ 8-МТ: ГПЗ-10 — Ц. рынок (ул. Темерницкая);

№ 9: Переезд — Ц. рынок — Переезд;

№ 10а: Мкр. Суворовский — 20-я горбольница (вместо него будет маршрут № 10);

№ 11-МТ: Институт сервиса — Ул. Береговая (вместо него будет маршрут № 13);

№ 14-МТ: П. Кирпичный — Болгарстрой — П. Кирпичный;

№ 16-МТ: «Изумруд» — Ц. рынок — «Изумруд»;

№ 21-МТ: Стартовая — Главный автовокзал;

№ 34-МТ: Ц. рынок (ул. Темерницкая) — ГПЗ-10;

№ 42а: Ростовское море — Ц. рынок — Ростовское море;

№ 43-МТ: Суворовский — Ц. рынок (пр. Буденновский) — Суворовский;

№ 45-МТ: Ул. Стартовая — Баумана — Ул. Стартовая;

№ 46: Пл. Добровольского — Ц. рынок (см. маршрут № 77);

№ 47-МТ: Ул. Стартовая —Тургеневская — Ул. Стартовая;

№ 49-МТ: Стройгородок — ТРК «МЕГАМАГ»;

№ 52-МТ: Мкр. Левенцовский — Ул. В. Пановой;

№ 56-МТ: ГПЗ-10 — В. Темерник (см. маршрут № 56);

59-МТ: Левенцовский — Филиал часового завода «Витязь»;

65-МТ: Институт сервиса — Ц. рынок — Институт сервиса;

66-МТ: Ул. Стартовая — Пос. Александровка;

67-МТ: Пос. Александровка — Мкр. Левенцовский (см. маршрут № 67а);

71-МТ: Ц. рынок — Завод «Эмпилс» (см. маршрут № 72);

77-МТ: Ул. Орбитальная, 20 — ТРК «МЕГАМАГ»;

78-МТ: Главный автовокзал — В. Темерник;

79-МТ: Пл. К. Маркса — Королева, 4;

80-МТ: Александровка — Главный ж/д вокзал;

83-МТ: В. Темерник — Ц. рынок — В. Темерник;

88-МТ: Ж/д вокзал — Александровка;

90-МТ: Главный автовокзал — Ростовское море;

92-МТ: ЖК «Платовский» — ТРК «МЕГАМАГ»;

94-МТ: ГПЗ-10 — Сельмаш — ГПЗ-10;

95-МТ: Пл. К. Маркса — Ул. Орбитальная, 20;

96-МТ: ГПЗ-10 — Сельмаш — ГПЗ-10;

98-МТ: ГПЗ-10 — Пл. К. Маркса (см. маршрут № 98а);

99-МТ Главный ж/д вокзал — Стройгородок (см. маршрут № 99а).

— Часть изменений будет реализована только с 1 января 2021 года. Например, маршруты № 1 и 27 Суворовский — Центральный рынок будут закольцованы через Центральный рынок. Появится новый автобусный маршрут № 90а ЖК «Платовский» — Центральный рынок, трамвайный маршрут № 1а Главный ж/д вокзал — Сельмаш, троллейбусные маршруты № 10 «Ц. рынок — ВОС, 14 „Ц. рынок — Пл. 2-й Пятилетки, — отметили в „Ростовском городском транспорте“.