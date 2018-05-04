Госсекретарь СГ Рапота поздравил россиян и белорусов с Днем Победы

Что объединяет народы России Беларуси ? Многое, но самым трагическим испытанием нашего единства стала Великая Отечественная война. Победный дух и общую волю к сопротивлению первой продемонстрировала Брестская крепость. Уже через считаные дни после нападения врага на западном рубеже стали формироваться первые партизанские отряды. Перед лицом наступающего врага началась эвакуация людей и промышленных предприятий на восток страны. Без малого четыре года длилась война, и каждый день счет шел на потерянные человеческие жизни.

Тем, кто растет сегодня у родительского плеча, наш долг передать воспоминания о войне и Победе так, чтобы гордость за прадедов, понимание величия их подвига, отваги, благородства побудили их стать достойными преемниками героев Великой Отечественной. Надеемся, что на долю наших детей никогда не выпадут ратные испытания. Но мирные задачи сделать Беларусь и Россию лидерами среди стран мира, увеличивать благосостояние двух народов, идти в своем развитии «впереди планеты всей» — достойное продолжение той любви к родной стране, которую испытывали ее защитники. Патриотизм необязательно должен быть громким, достаточно иногда спрашивать себя: был бы мною доволен родной человек, который смотрит с фотографий военных лет?

Мы склоняем головы перед светлой памятью ушедших людей военного поколения. Мы благодарим ветеранов фронта и тыла за Победу. Не подвести их — значит, сохранить единение Беларуси и России, работать на благо нашего общего Союзного государства, беречь традиции и дружбу между народами, международную безопасность. Противостоять тем, кто пытается принизить подвиг героев и значение Победы, можно, только если сам веришь в величие победителей.

С праздником вас! С Днем Великой Победы! Мир нашему Союзному государству и всем нашим соседям!