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Новозеландского военного атташе поймали на подглядывании в туалете посольства США
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Новозеландского военного атташе поймали на подглядывании в туалете посольства США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
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Военный атташе Новой Зеландии в Соединенных Штатах обвиняется в установке скрытой камеры в одном из туалетов посольства в Вашингтоне.
Скрытая камера была обнаружена в туалете дипмиссии в июле 2017 года. Сотрудники новозеландской полиции специально прибыли в США, чтобы расследовать инцидент, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand Herald.
В незаконной съемке для получения фотографий интимного характера подозревают 58-летнего коммодора ВМС Альфреда Китинга. Он ушел в отставку со своего поста и вернулся в Новую Зеландию.
Отмечается, что Китинг был самым высокопоставленным военным в посольстве и являлся «лицом» новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.
Китингу грозит до полутора лет лишения свободы.
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