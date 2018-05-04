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Главного военного атташе Новой Зеландии в США обвинили в установке камеры в туалете
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Главного военного атташе Новой Зеландии в США обвинили в установке камеры в туалете 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Новозеландскому морскому атташе Альфреду Китингу предъявлены обвинения в установлении скрытой камеры в туалете посольства Новой Зеландии в Вашингтоне. Китинг — самый высокопоставленный представитель Сил обороны Новой Зеландии в США, сообщает NZ Herald.
Камеру в туалете новозеландского посольства в Вашингтоне обнаружили сотрудники дипломатической резиденции.
В ходе расследования выяснилось, что устройство простояло в уборной как минимум несколько месяцев — самодельная полка, к которой была прикреплена камера было покрыто толстым слоем пыли.
Представители обвинения утверждают, что на компьютере Китинга были установлены программы для управления камерой. Кроме того, ДНК, обнаруженные на SD-карте внутри камеры, совпадали с анализами мужчины.
Какое наказание грозит Альфреду Китингу, пока неизвестно.
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