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Зеленая ландшафтная зона на берегах Янцзы и Ханьцзяна в Ухане
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Зеленая ландшафтная зона на берегах Янцзы и Ханьцзяна в Ухане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци  Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци  Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци
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