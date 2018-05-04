Зеленая ландшафтная зона на берегах Янцзы и Ханьцзяна в Ухане 

Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Вот уже несколько лет в Ухане, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/, реализуется комплексный проект противопаводкового и экологического благоустройства набережных рек Янцзы и Ханьцзян. К настоящему времени на обоих берегах этих рек создана зеленая ландшафтная зона, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан и новой визитной карточкой развивающегося Уханя. Фотографии Синьхуа/Сюн Ци