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В Невельском районе не пропустили из Белоруссии 10 телят
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В Невельском районе не пропустили из Белоруссии 10 телят 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля запретили ввоз из Белоруссии на территорию Псковской области 10 голов крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе ведомства.
Телят пытались ввезти на территорию Псковской области автомобильным транспортом через пост ветеринарного контроля, установленный в пунктах пересечения госграницы РФ на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района.
В ходе ветеринарного контроля должностными лицами Управления в автотранспортном средстве были выявлены 10 голов молодняка крупного рогатого скота.
На перемещаемых животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные и товаротранспортные документы. Перемещение «живого груза» осуществлялось с нарушением ветеринарных правил транспортировки в автомобиле, не предназначенном для перевозки животных.
В ходе контрольных мероприятий происхождение животных не было установлено, по информации лица, управлявшего транспортным средством, телят перевозили для личных нужд и последующего доращивания в город Невель Псковской области.
В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение товара по Таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.
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