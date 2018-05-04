В Невельском районе не пропустили из Белоруссии 10 телят

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля запретили ввоз из Белоруссии на территорию Псковской области 10 голов крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе ведомства.

Телят пытались ввезти на территорию Псковской области автомобильным транспортом через пост ветеринарного контроля, установленный в пунктах пересечения госграницы РФ на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района.

В ходе ветеринарного контроля должностными лицами Управления в автотранспортном средстве были выявлены 10 голов молодняка крупного рогатого скота.

На перемещаемых животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные и товаротранспортные документы. Перемещение «живого груза» осуществлялось с нарушением ветеринарных правил транспортировки в автомобиле, не предназначенном для перевозки животных.

В ходе контрольных мероприятий происхождение животных не было установлено, по информации лица, управлявшего транспортным средством, телят перевозили для личных нужд и последующего доращивания в город Невель Псковской области.