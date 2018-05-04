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Семья внука леопарда-"крестницы" Памелы Андерсон попала на видео
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Семья внука леопарда-"крестницы" Памелы Андерсон попала на видео 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. После проверки видеоловушек специалисты впервые увидели дочку леопарда Памелы, чьим хранителем стала Памела Андерсон, с котенком и возможным отцом Тайфуном, сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
Ранее представитель нацпарка «Земля леопарда» сообщил журналистам, что отцом котенка мог быть тигр Лорд, так как в 2017 году он был замечен с Памелой и двумя другими самками.
"Детеныш дальневосточного леопарда, его мать и возможный отец впервые попали в объектив камеры на одной площадке. Молодой мамой оказалась дочь самки леопарда Памелы", — говорится в сообщении. Специалисты убедились, что в «Кедровой пади» появилась новая пятнистая семья. На видео в одной из видовых точек заповедника видно, как котенок изучает пригорок, осматривается по сторонам и убегает дальше.
"Судя по шелесту листвы, его мама находится рядом, но появляется перед камерой только спустя час. Самка тщательно обнюхивает землю и вскоре также скрывается из поля зрения. Проходит время, и перед видеоловушкой вновь появляется леопард. Научные сотрудники «Земли леопарда» выяснили, что самка на видео — Leo 120F — молодая дочь леопардессы Памелы, тогда как самец — нынешний «хозяин» «Кедровой пади» — Leo 12M по имени Тайфун", — отметили в пресс-службе.
Как рассказали в нацпарке, Тайфун — единственный самец на этой территории, научные сотрудники предполагают, что именно он стал отцом детеныша самки Leo 120F.
Актриса Памела Андерсон стала хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем — Памела. Первого котенка Памелы подростком камера запечатлела в октябре 2017 года, до этого самке около года удавалось скрывать своего малыша. О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире и самый северный из подвидов леопарда. Согласно результатам последнего учета, в 2017 году на особо охраняемой природной территории «Земля леопарда» было зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят.
"Кедровая падь" — государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ «Земля леопарда». Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.
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