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«Соборная» без соборности
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«Соборная» без соборности 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Площадь Ленина переименовали в Соборную. Произошло это так стремительно, что горожане и ахнуть не успели. 23 апреля информация об этой инициативе появилась в СМИ. 26-го состоялось заседание Общественной палаты, на котором большинство не поддержало идею переименования. А 27-го в одном из областных изданий были опубликованы результаты исследования центра «Аналитика» (структура региональной власти): якобы 57% горожан отдало голоса за переименование площади в Соборную.
Но на самом деле, как выяснилось, решение о переименовании площади Ленина в Соборную было принято ещё 24 апреля, то есть до всех обсуждений и опросов, о чём свидетельствует постановление администрации Ульяновска. В нём говорится, что переименована восточная часть площади, то есть прилегающая к бульвару Новый Венец. Где проходит граница этого «раскола» и для чего он учреждён, пока никто не говорит. Но не исключено, что в перспективе площадь потеряет Ленина и обретёт собор. Ведь для чего-то власть провела это переименование партизанскими тропами.
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