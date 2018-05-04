На Камчатке построят мусороперерабатывающий комплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 4 мая — РИА Новости . На Камчатке началась реализация инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 120 тысяч тонн отходов в год, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что инициатором проекта выступает компания «Феникс». Строительство осуществляется на территории, прилегающей к городской свалке Петропавловска-Камчатского. Заявленный объем инвестиций составляет 300 млн рублей.

"Буквально месяц назад инвестор приступил к монтажу мобильной мусороперерабатывающей станции. Она устанавливается в достаточно быстрые сроки, а также может быть перемещена на любой полигон, где это потребуется в дальнейшем", — приводит пресс-служба слова руководителя краевого агентства по обращению с отходами Андрея Кудрина.

По мнению властей, строительство и ввод в эксплуатацию нового завода позволит отказаться от захоронения бытовых отходов на полигонах путем перехода к их переработке и вторичному использованию.

"Мы рассчитываем, что срок окупаемости проекта составит около 6 лет. Отходы будут сортироваться на пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло — все то, что будет запрещено к захоронению к 2019 году в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал инициатор проекта Дмитрий Белов

По словам инвестора, в результате реализации проекта будут созданы порядка 70 рабочих мест.