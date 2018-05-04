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На Камчатке построят мусороперерабатывающий комплекс
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На Камчатке построят мусороперерабатывающий комплекс 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. На Камчатке началась реализация инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 120 тысяч тонн отходов в год, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что инициатором проекта выступает компания «Феникс». Строительство осуществляется на территории, прилегающей к городской свалке Петропавловска-Камчатского. Заявленный объем инвестиций составляет 300 млн рублей.
"Буквально месяц назад инвестор приступил к монтажу мобильной мусороперерабатывающей станции. Она устанавливается в достаточно быстрые сроки, а также может быть перемещена на любой полигон, где это потребуется в дальнейшем", — приводит пресс-служба слова руководителя краевого агентства по обращению с отходами Андрея Кудрина.
По мнению властей, строительство и ввод в эксплуатацию нового завода позволит отказаться от захоронения бытовых отходов на полигонах путем перехода к их переработке и вторичному использованию.
"Мы рассчитываем, что срок окупаемости проекта составит около 6 лет. Отходы будут сортироваться на пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло — все то, что будет запрещено к захоронению к 2019 году в соответствии с федеральным законодательством", — рассказал инициатор проекта Дмитрий Белов.
По словам инвестора, в результате реализации проекта будут созданы порядка 70 рабочих мест.
С 2019 года в Российской Федерации будет запрещено захоронение отходов бумаги, картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021 года — компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов.
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