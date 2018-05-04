Ещё
На свалке в Нижегородской области нашли 46 паспортов граждан РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На свалке в Нижегородской области нашли 46 паспортов граждан РФ 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Информация о находке сначала появилась в местных СМИ, затем ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Выяснилось, что паспорта — уже недействительные. В марте сотрудник отдела, который должен был уничтожить документы, забрал их домой, чтобы там составить соответствующий акт. Но по закону, такие документы должны храниться только в сейфах и на специальных складах. Почему-то сотрудник не уничтожил должным образом паспорта (их можно было измельчить или сжечь), а выбросил на помойку.
«В связи с этим прокуратурой Дивеевского района начальнику территориального отдела полиции внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Начата проверка действий Автозаводской ТЭЦ из-за доплат за тепло Нижегородцы перекрыли проспект Ильича из-за доплат за отопление На митинг профсоюзов пришли более пяти тысяч нижегородцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно330
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию57
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение