На свалке в Нижегородской области нашли 46 паспортов граждан РФ

Информация о находке сначала появилась в местных СМИ, затем ситуацией заинтересовалась прокуратура

Выяснилось, что паспорта — уже недействительные. В марте сотрудник отдела, который должен был уничтожить документы, забрал их домой, чтобы там составить соответствующий акт. Но по закону, такие документы должны храниться только в сейфах и на специальных складах. Почему-то сотрудник не уничтожил должным образом паспорта (их можно было измельчить или сжечь), а выбросил на помойку.

«В связи с этим прокуратурой Дивеевского района начальнику территориального отдела полиции внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.