Более сорока паспортов найдены на свалке в Нижегородской области 

Областная прокуратура провела проверку информации об обнаружении 46 недействительных паспортов на свалке в Дивеевском районе.
Как было установлено надзорным ведомством, в марте текущего года ответственный за уничтожение документов сотрудник отдела полиции, нарушив ведомственную инструкцию, забрал домой 57 подлежащих уничтожению паспортов, чтобы сформировать акт об уничтожении.
46 не были уничтожены и сожжены в установленном порядке, и позднее были найдены местным жителем на свалке.
Начальнику территориального отдела полиции внесено представление, которое находится на рассмотрении.