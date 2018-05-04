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Более сорока паспортов найдены на свалке в Нижегородской области
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Более сорока паспортов найдены на свалке в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Областная прокуратура провела проверку информации об обнаружении 46 недействительных паспортов на свалке в Дивеевском районе.
Как было установлено надзорным ведомством, в марте текущего года ответственный за уничтожение документов сотрудник отдела полиции, нарушив ведомственную инструкцию, забрал домой 57 подлежащих уничтожению паспортов, чтобы сформировать акт об уничтожении.
46 не были уничтожены и сожжены в установленном порядке, и позднее были найдены местным жителем на свалке.
Начальнику территориального отдела полиции внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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