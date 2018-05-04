Крым прикрыли «Панцирями» и усилили «Ночными охотниками»

Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, передает РИА Новости Крым.

По его словам, в настоящее время части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены новейшими образцами вооружения. На военных аэродромах находятся современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», а на боевом дежурстве стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Как отмечается в сообщении, в прошлом году перевооружили более 20 соединений и воинских частей. В данный момент доля новейших средств ведения боевых действий в Южном военном округе превышает 63%. Прогнозируется, что в текущем году этот показатель дойдет до 70%.

С-400 или «Триумф» — новешая российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.