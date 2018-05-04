Комплексы С-400 и «Панцирь-С» отправлены в Крым в ответ на активизацию НАТО

«Мы видим активизацию НАТО в Черноморском регионе, повысившееся внимание к Крымскому полуострову с их стороны. То натовские боевые корабли патрулируют акваторию Чёрного моря, то самолёты-разведчики «отираются» в том же воздушном пространстве. К тому же на соседней с Крымом Украине американцы развернули свою деятельность как никогда нагло и дерзко. С учётом повышенной напряжённости в отношениях России с отдельными странами Запада, инициированной, надо сказать, не нами, мы можем трактовать все эти действия как недружественные. И, конечно, намерены защищать нашу территорию, нашу границу», — заявил Бондарев.

По его словам, размещение С-400 в Крыму отвечает интересам национальной безопасности России. Пополнение ПВО в Крыму комплексами С-400 сделает этот регион абсолютно неуязвимым от любых вражеских поползновений, добавил Бондарев.

«С-400 — превосходный зенитно-ракетный комплекс, аналогов которому нет в мире. Он отлично зарекомендовал себя, эффективно уничтожая цели на большой и средней дальности, на малых, средних и сверхбольших высотах. Причём цели он поражает и аэродинамические, и баллистические. «Панцирь-С» тоже прекрасно проявил себя, работая как по земле, так и по воздуху. Доукоплектование данными вооружениями Крыма, запланированное уже в нынешнем году, сделает этот регион абсолютно неуязвимым для любых вражеских поползновений», — заявил сенатор.