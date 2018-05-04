Д. Медведев утвердил план устранения правовых ограничений при реализации инициативы «Энерджинет»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации «дорожной карты» «Энерджинет». Об этом сообщает сайт правительства.

«План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» направлен на устранение барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и изолированных территориях», — говорится в сообщении.

По каждому пункту плана установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.

Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 гг.