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Д. Медведев утвердил план устранения правовых ограничений при реализации инициативы «Энерджинет»
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Д. Медведев утвердил план устранения правовых ограничений при реализации инициативы «Энерджинет» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации «дорожной карты» «Энерджинет». Об этом сообщает сайт правительства.
«План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» направлен на устранение барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и изолированных территориях», — говорится в сообщении.
По каждому пункту плана установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.
Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 гг.
Документ подготовлен Минэнерго России.
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