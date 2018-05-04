Ещё
Принудительные работы могут заменить на тюремное заключение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

Принудительные работы могут заменить на тюремное заключение 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россияне, которые уклоняются от принудительных работ, могут получить реальный тюремный срок. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, 4 мая.
В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносят изменения, направленные на повышение эффективности приговоров суда о применении альтернативных видов наказания. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене не отбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие же меры грозят злостным нарушителям условий отбывания принудительных работ.
Вместе с тем, в УПК подобная замена принудительных работ на более жёсткое наказание не предусмотрена. Так что многие граждане уклоняются от принудительных работ. Показательный пример — Мара Багдасарян, которая за многочисленные нарушения ПДД и несколько аварий была лишена прав весной этого года. Она была приговорена к 595 часам общественных работ, но по-прежнему водит машину и нарушает правила.
После вступления в силу изменений в статью 397 УПК Мара Багдасарян может сесть в тюрьму, так как уклоняется от принудительных работ. Также законом устанавливается, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, объявляется в розыск администрацией исправительного центра и может быть задержан на срок до 48 часов.
Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок свыше 24 часов. Этот вопрос будет рассматриваться судом по представлению органа внутренних дел или учреждения уголовно-исполнительной системы по месту задержания осужденного.
Парламентская газета: последние новости
Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепом США Кабмин рассказал о системе маркировки товаров В Челябинске вводят собственную валюту — экокоины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»27
Банки отказывают россиянам по-новому87
Тракторы признали новым оружием России75
Скрипаля отравили полной рюмкой126
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали236
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение