Принудительные работы могут заменить на тюремное заключение

Россияне, которые уклоняются от принудительных работ, могут получить реальный тюремный срок. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, 4 мая.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносят изменения, направленные на повышение эффективности приговоров суда о применении альтернативных видов наказания. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене не отбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие же меры грозят злостным нарушителям условий отбывания принудительных работ.

Вместе с тем, в УПК подобная замена принудительных работ на более жёсткое наказание не предусмотрена. Так что многие граждане уклоняются от принудительных работ. Показательный пример — Мара Багдасарян , которая за многочисленные нарушения ПДД и несколько аварий была лишена прав весной этого года. Она была приговорена к 595 часам общественных работ, но по-прежнему водит машину и нарушает правила.

После вступления в силу изменений в статью 397 УПК Мара Багдасарян может сесть в тюрьму, так как уклоняется от принудительных работ. Также законом устанавливается, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, объявляется в розыск администрацией исправительного центра и может быть задержан на срок до 48 часов.

Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок свыше 24 часов. Этот вопрос будет рассматриваться судом по представлению органа внутренних дел или учреждения уголовно-исполнительной системы по месту задержания осужденного.