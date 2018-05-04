В России появятся новые технологии в сфере энергетики

Правительство России утвердило план по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации «дорожной карты» «Энерджинет», сообщается на сайте кабмина.

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет» направлен на устранение барьеров при создании и внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики в труднодоступных и изолированных территориях.

Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 год.