Как привезти в Россию хамон и не нарваться на штраф

Россияне могут поплатиться за попытку продать в стране товары, попавшие под эмбарго. Правительство предложило установить штрафы за оборот запрещённых продуктов на территории России и уже внесло соответствующий законопроект в Госдуму

Второй пошёл Согласно документу, наказание для граждан составит три-пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 70-100 тысяч рублей. При этом «санкционку» смогут конфисковать.

«В 2014 году мы ввели запрет на ввоз определённых групп товаров из конкретных стран. Это был ответ на санкции, введённые против нас. Если эти товары всё равно ввозятся в Россию, это прямое нарушение данного положения, и я считаю абсолютно правильным, что за это нужно предусмотреть наказание», — сказал « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев

Он напомнил, что запрет на ввоз санкционных товаров действует до 31 декабря 2018 года. Вопрос о продлении сроков эмбарго власти будут решать с оглядкой «на наших коллег», отметил депутат. «Всё зависит от поведения США Евросоюза : если они решат продлить антироссийские санкции, то и мы продлим эмбарго», — пояснил Сергей Жигарев.

К слову, похожий законопроект депутаты Госдумы предлагали в марте 2016 года. Они хотели ввести штрафы за продажу «санкционных» товаров для должностных лиц (до 100 тысяч рублей), индивидуальных предпринимателей (до 300 тысяч рублей) и юрлиц (до одного миллиона рублей). Также прописывалась конфискация товаров, а для ИП и юрлиц было предусмотрено альтернативное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. Однако тогда коллеги авторов инициативы не нашли оснований для принятия этого законопроекта.

Что делать простым гражданам

Важно уточнить: за ввоз товаров для личного пользования наказание в законопроекте кабмина не предусмотрено. Речь идёт только о тех случаях, когда запрещённые продукты планируется использовать в коммерческих целях. Под оборотом товара авторы законопроекта подразумевают его транспортировку, хранение, упаковку, маркировку, совершение с ним сделок и прочих действий.

left10тысяч тоннсанкционной продукции задержали российские таможенники в 2017 году.

Как же таможенники определяют, что гражданин везёт хамон или голландский сыр для личного пользования, а не для продажи? Общее правило таково: на одного пассажира полагается до пяти килограмм продуктов растительного происхождения, и до пяти килограмм — животного происхождения. Ещё несколько условий: продукты должны быть в закрытой заводской упаковке, а в стране, откуда их ввозят, должна быть благоприятная эпизоотическая обстановка. Например, в апреле Россельхознадзор ввёл временный запрет на поставку свинины из Белоруссии из-за вспышки африканской чумы свиней.

Если гражданин хочет ввезти для себя больше продуктов, то ему нужно получить разрешение Россельхознадзора, а также ветеринарный или фитосанитарный сертификат, подписанный представителем иностранного ведомства. Но на практике оформить эти документы довольно сложно, и даже с ними больше 50 килограмм ввезти в Россию не удастся.

Кроме общего правила, таможенники вправе учесть совокупность других факторов. К примеру, если они заметят, что один и тот же человек ежедневно пересекает границу с полным чемоданом заморских креветок, то подозрение в том, что гражданин преследует коммерческие цели, даст основания конфисковать товар. Что нельзя ввозить

В законопроекте Правительства речь идёт не только о товарах, подпавших под продуктовое эмбарго, но и тех, которые российские власти могут запретить ввозить с территории ЕАЭС (ст.113.1 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ»). Также в нём упоминается запрет на ввоз томатов из Турции , хотя с 1 мая ограничения для них были сняты. Как поясняют авторы инициативы, в российском законодательстве вообще не предусмотрена ответственность на случай несоблюдения запрета на оборот тех или иных категорий товаров.

Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна: Напомним, под продуктовым эмбарго находятся такие товары из США, Евросоюза, Канады

Живые свиньи (кроме чистопородных племенных). Мясо крупного рогатого скота (свежее, охлаждённое, замороженное). Свинина (свежая, охлаждённая, замороженная). Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (свежие, охлаждённые, замороженные). Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы — кур, уток, гусей, индеек и цесарок (свежее, охлаждённое, замороженное). Жир: свиной и домашней птицы (свежий, охлаждённый, замороженный, солёный, в рассоле, сушёный или копчёный), а также крупного рогатого скота, овец или коз. Мясо солёное, в рассоле, сушёное, копчёное. Живая рыба (кроме мальков лосося атлантического, форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, а также живой декоративной рыбы). Рыба и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (кроме молоди устриц, мидий, белоногой креветки). Молоко и молочная продукция (кроме специализированных безлактозных молока и молочной продукции для диетического лечебного или профилактического питания). Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (кроме картофеля семенного, лука-севка, сахарной гибридной кукурузы для посева, гороха для посева). Фрукты и орехи. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты на их основе. Пищевые или готовые продукты (кроме БАДов, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, витаминно-минеральных комплексов, вкусоароматических добавок, концентратов животных и растительных белков, пищевых волокон и пищевых добавок). Продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5 массового процента и более молочного жира. Соль, морская вода (кроме БАДов).