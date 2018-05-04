Полицейский психолог подставил коллегу и второй раз остался без работы

ЯНАО прокуратура добилась повторного увольнения психолога ОМВД Ноябрьска, который ранее был восстановлен на службу. Работник отделения морально‐психологического обеспечения отдела по работе с личным составом уговорил начальника отдела дознания убрать из вещдоков дорогой джип. Об этом сообщило агентство Ura.ru. При этом внедорожник Volkswagen Touareg прежнему хозяину не вернули, а продали третьему лицу. Законный владелец машины понес ущерб в 700 тысяч рублей. В начале прошлого года после служебной проверки психолога уволили со службы. Однако по решению окружного суда мужчина вернулся на службу через несколько месяцев. Прокуратура ЯНАО подала апелляцию в Верховный суд РФ , чтобы отменить вердикт суда нижней инстанции. В результате окружной суд отменил свое решение и сотрудника ОМВД по Ноябрьску уволили повторно. По результатам служебной проверки уволен заместитель начальника УМВД по Краснодарскому краю . Поводом для проверки стало то, что полицейский умолчал о том, что его близкая родственница два месяца работала в курируемом им подразделении.