Комиссия по применению КДП признала недобросовестными ряд практик торговых сетей

Комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, создан для регулирования отношений ритейлеров и поставщиков на добровольной основе) признала недобросовестной практику навязывания поставщикам штрафа за недопоставку товаров в процентах от товарооборота, говорится в протоколе заседания комиссии, который имеется в распоряжении РИА Новости

Согласно протоколу, в комиссию обратились союзы производителей и поставщиков, которые сообщили, что некоторые торговые сети при заключении договора поставки требуют установить размер штрафа от товарооборота с контрагентом. Такой штраф, говорится в документе, является аналогом «бэк-маржи» или «фальш-штрафом», не зависящим от процента поставленных в срок товаров и надлежащего исполнения договора.

В свою очередь комиссия по применению КДП приняла решение «считать недобросовестной практику навязывания контрагенту установления фактически выплачиваемой (независимо от выполнения условий договора поставки) величины штрафных санкций за недопоставку или несвоевременную поставку (неполный или несвоевременный прием) товаров в процентах от товарооборота».

Кроме того, ряд объединений поставщиков сообщили, что некоторые торговые сети используют остановку выплат за ранее поставленную по договору продукцию как инструмент давления на поставщика. «Расчеты останавливаются до тех пор, пока поставщик не согласится со штрафными санкциями, предъявленными торговой сетью», — поясняется в протоколе.

В связи с этим комиссия по применению КДП признала недобросовестной практику навязывания контрагенту согласования оспариваемых им штрафов через остановку оплат дебиторской задолженности или поставок товаров по договору.

Аналогичное решение было принято в отношении ситуации, при которой в договоре поставки отсутствует механизм урегулирования разногласий относительно величины и порядка применения санкций, в том числе — путем зачета встречных требований в отношении неисполненных обязательств. Такая практика также будет считаться недобросовестной.