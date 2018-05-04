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Звезда фильмов «Жемчуга» и «Двойная жизнь» Полина Сыркина впервые стала мамой
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Звезда фильмов «Жемчуга» и «Двойная жизнь» Полина Сыркина впервые стала мамой 

Letidor.ru 14 минут назад
Фото: Letidor.ru
Актриса Полина Сыркина и ее 36-летний супруг Иван Тутунов в марте стали родителями очаровательной малышки. Счастливое событие произошло прямо в Международный женский день 8 марта. Девочку было решено называть в честь бабушки актрисы — Нелли. А на днях Полина Сыркина поделилась фото с крестин малышки.
С новокрещенной нас! 28.04.2018
— подписала кадры в Instagram Полина Сыркина.
«Поздравляю, это незабываемо!😘😘», «Счастья вам и маленькой Нель❤️», «Доченьке счастливой судьбы, прекрасного здоровья и радости каждый год!😋😍🐣», — пишут в комментариях поклонники актрисы.
Журналистам звезда рассказала, что роды прошли хорошо, а девочка появилась на свет в столичном роддоме № 29. Вместе с актрисой в момент родов был ее муж.
Ваня сам настоял, чтобы рожать вместе. Я не возражала, наоборот, была рада. Он ни на шаг не отходит от дочурки. Ребенок окружен любовью и заботой.
— рассказала «СтарХиту» Полина Сыркина.
Кстати, звезда уже успела поделиться первыми кадрами прогулок с дочерью.
Напомним, Полина Сыркина и ее возлюбленный Иван Тутунов официально зарегистрировали отношения в феврале текущего года. А чуть меньше, чем через месяц в их семье случилось пополнение.
Фото: Instagram @polinasyrkina
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