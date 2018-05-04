Звезда фильмов «Жемчуга» и «Двойная жизнь» Полина Сыркина впервые стала мамой

Актриса Полина Сыркина и ее 36-летний супруг Иван Тутунов в марте стали родителями очаровательной малышки. Счастливое событие произошло прямо в Международный женский день 8 марта. Девочку было решено называть в честь бабушки актрисы — Нелли . А на днях Полина Сыркина поделилась фото с крестин малышки.

С новокрещенной нас! 28.04.2018

— подписала кадры в Instagram Полина Сыркина.

«Поздравляю, это незабываемо!😘😘», «Счастья вам и маленькой Нель❤️», «Доченьке счастливой судьбы, прекрасного здоровья и радости каждый год!😋😍🐣», — пишут в комментариях поклонники актрисы.

Журналистам звезда рассказала, что роды прошли хорошо, а девочка появилась на свет в столичном роддоме № 29. Вместе с актрисой в момент родов был ее муж.

Ваня сам настоял, чтобы рожать вместе. Я не возражала, наоборот, была рада. Он ни на шаг не отходит от дочурки. Ребенок окружен любовью и заботой.

Кстати, звезда уже успела поделиться первыми кадрами прогулок с дочерью.

Напомним, Полина Сыркина и ее возлюбленный Иван Тутунов официально зарегистрировали отношения в феврале текущего года. А чуть меньше, чем через месяц в их семье случилось пополнение.

Фото: Instagram @polinasyrkina