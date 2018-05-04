В День Победы в Омске запретят продажу алкоголя

Согласно законодательству Омской области , розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, определенных органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления, запрещена за два часа до начала мероприятия, во время проведения и в течение двух часов после его окончания.

В связи с этим мэрия информирует предпринимателей о введении запрета на продажу алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы омичей ждет насыщенная праздничная программа: народные гуляния, митинги, концерты, театрализованные представления, военный парад, праздничный салют. Они пройдут на Иртышской набережной и Соборной площади, в парках им. 30-летия Победы, в Советском, в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, в Омской крепости, на площади у ДК имени В. Е. Часницкого в микрорайоне «Крутая Горка».