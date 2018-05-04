Весенний велопарад в Волгограде разделится на две части

Волгоградский велопарад впервые стартует из двух разных районов Волгограда . Проехав по центральным улицам, любители двухколесного транспорта соберутся на площади Павших Борцов.

— Велосипедисты встретятся рядом с «Царицынской оперой» в Краснооктябрьском районе и с ДК Петрова в Советском районе. Финальной точкой пробега по традиции станет площадь павших Борцов. Во время нашего парада водители отдадут велосипедистам проспект Ленина, улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую, — рассказывает организатор Михаил Соломонов. — Проехав по городу на удобном и любимом транспорте, мы еще раз проголосуем за развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах.

Сотни велосипедистов выйдут на весенний парад 20 апреля. На стартах в Краснооктябрьском и Советском районах горожан будут ждать ровно в полдень.

О велосипедистах, не испугавшихся мороза и ветра, читайте в нашем репортаже.