Бенито Муссолини: что случилось с вождём итальянского фашизма

Бенито Муссолини — человек, с именем которого нераздельно связано само понятие «фашизм», по сути сильно отличающееся от германского национал-социализма. Перед началом Второй мировой войны Италия формально была монархией, но все рычаги власти были в руках Муссолини. Он не только занимал пост премьер-министра и был лидером единственной в стране легальной партии — Национальной фашистской — но и лично возглавлял семь ключевых министерств, носил звание Первого маршала Империи, а впоследствии стал верховным главнокомандующим. Чаще всего его называли просто дуче, что означает вождь, а его официальный титул звучал так: «Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, дуче фашизма и основатель Империи».

Мечтой Муссолини было возрождение Римской империи. Первые шаги к этому были сделаны еще до начала Второй мировой. В 1935 году итальянцы и французы договорились о разделе зон влияния в Северной Африке, а в 1936 году итальянские войска вторглись в Эфиопию . Вскоре Эфиопия, Эритрея Сомали были объединены в колонию под названием Итальянская Восточная Африка. Весной 1939 года Италия оккупировала Албанию . [С-BLOCK]

До начала Второй Мировой войны заполучить Италию в союзники хотели как немцы, так и англичане. Уинстон Черчилль , в частности, вел с Муссолини обширную переписку и неоднократно публично высказывался о нем положительно. Гитлер же в какой-то степени считал Муссолини, пришедшего к власти в Италии десятилетием раньше, чем сам фюрер в Германии , своим учителем.

Дуче долгое время лавировал, но в конце концов сделал выбор в пользу Германии. 22 мая 1939 года между Италией и Германией был подписан так называемый Стальной пакт (договор о дружбе и сотрудничестве), а в 1940 году — Тройственный пакт (к нему присоединилась и Япония ) о разграничении зон влияния, а фактически о послевоенном переделе мира. Но даже после этих соглашений Черчилль и Рузвельт еще некоторое время пытались склонить итальянского диктатора к миру.

Но Муссолини позволил Германии втянуть Италию во Вторую мировую войну, от чего благоразумно сумели уклониться его коллеги — испанский диктатор Франсиско Франко и португалец Антониу ди Салазар. В результате их страны избежали военных потерь и оккупации, а сами они смогли остаться у власти. [С-BLOCK]

Накануне Второй мировой войны и даже во время нее Муссолини существенно преувеличивал реальную численность и боеспособность итальянской армии. О том, было ли это сознательным блефом с целью иметь большее влияние в международных делах, или самоослеплением, выдачей желаемого за действительное, до сих пор нет однозначного мнения. Как бы то ни было, ближайшие военные кампании показали, что подготовка и вооружение итальянской армии оставляли желать лучшего.

Отношения между Муссолини и Гитлером, несмотря на внешнюю демонстрацию единства и дружбы, складывались достаточно напряженно. Союзники не доверяли друг другу и многие важные решения держали в тайне до самого последнего момента, не предупреждая о своих действиях. Гитлера раздражало, что военные секреты, которыми делились с итальянцами, очень скоро становились известны союзникам. Доходило до того, что через них намеренно «сливали» дезинформацию. [С-BLOCK]

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года стало для Муссолини полной неожиданностью. Он обвинил Гитлера в вероломстве и объявил Италию «невоюющей стороной». Впрочем, нейтралитета дуче придерживался недолго. Италия же, в свою очередь, не известив союзника, осенью 1940 года напала на Грецию , из-за чего значительные силы были отвлечены от совместных действий в Египте

Точкой невозврата для Муссолини стало, по-видимому, 10 июня 1940 года, когда Италия под впечатлением от военных успехов немцев объявила войну Франции Великобритании . Основные силы Франции были к тому времени уже разгромлены гитлеровцами, и Муссолини спешил успеть к дележке «французского пирога». «Вступим мы в будущую войну или нет, немцы все равно займут всю Европу. Если мы не заплатим свою дань кровью, они одни будут диктовать свои условия в Европе», — говорил он. Италия действительно получила некоторые юго-восточные земли, ранее принадлежавшие Франции, и часть североафриканских колоний, но теперь оказалась неразрывно связана с Германией. [С-BLOCK]

Во время войны Муссолини всячески старался демонстрировать свою самостоятельность, независимость от Гитлера, хотя на деле зависимость Италии от Германии росла день ото дня. Изначально, например, дуче отказывался от установления единого с немцами командования в Северной Африке, но со временем все итало-немецкие силы фактически оказались в подчинении у немецкого фельдмаршала Роммеля.

Раздражение режимом Муссолини у населения вызывали не только военные потери. Во время войны в Германии находились сотни тысяч итальянских рабочих, которые заменяли ушедших на фронт немцев. Причем зачастую обращались с ними как с людьми второго сорта. Это ярче всего демонстрировало неравноправность союза с Гитлером и подчиненное положение Италии.

Стиль действий Муссолини-командующего можно охарактеризовать словом «волюнтаризм». Дуче не прислушивался к советам и окружал себя слабохарактерными людьми, которые не могли ему возразить. Нередко он внезапно менял планы операций в самый последний момент и раздавал указания старшим офицерам, не ставя в известность их непосредственных командиров. Все решения он стремился контролировать лично, фактически не оставляя своим генералам возможности проявить инициативу. Еще одной слабостью Муссолини как военного стратега было распыление сил вместо концентрации их на главном направлении. Это фактически делало невозможным крупные военные операции и внезапные удары войск. [С-BLOCK]

Неудивительно, что поражений у итальянской армии было значительно больше, чем побед, а от разгрома итальянские части порой спасали только немецкие союзники. Так было и в Северной Африке, и в Греции, далеко не самая сильная армия которой долгое время не только успешно противостояла итальянской, но и повела успешное контрнаступление, продолжавшееся до вмешательства немецких войск.

Одной из главных ошибок Муссолини стало вступление в войну против Советского Союза и отправка войск на Восточный фронт. Причем это решение было принято им единолично. Под Сталинградом Экспедиционный итальянский корпус был разгромлен и понес огромные потери. Это нанесло колоссальный удар как по боеспособности армии, так и по авторитету дуче.

Муссолини был прекрасным оратором и публицистом и умел воодушевлять и убеждать народ, но со временем реальное положение дел стало настолько плохим, что эффект от воздействия пропаганды становился все слабее. [С-BLOCK]

Военные неудачи, значительная часть вины за которые лежала на Муссолини, вызывали недовольство даже у верхушки Национальной фашистской партии, а после того как в июле 1943 года войска союзников высадились на Сицилии, оно достигло точки кипения. 25 июля 1943 года дуче был отстранен от власти и арестован. Однако спустя две недели после ареста Муссолини был освобожден немецким спецподразделением под командованием легендарного диверсанта Отто Скорцени.

После своего освобождения Муссолини был фактически принужден немцами возглавить созданную на контролируемых ими территориях севера Италии марионеточную Итальянскую Социальную республику (ее неофициальное название — республика Сало, по названию фактической столицы). Если во внутренних делах она сохраняла какую-то независимость, то в остальном ее политика полностью контролировалась Германией. Муссолини, состояние здоровья которого оставляло желать лучшего, фактически устранился от дел и оставался номинальной фигурой. В апреле 1945 года он попытался бежать из страны, переодевшись в немецкую форму, но был узнан, схвачен партизанами и казнен вместе со своими приближенными.