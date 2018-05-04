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Премьер Канады уверен в возможности легализации марихуаны летом 2018 года
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Премьер Канады уверен в возможности легализации марихуаны летом 2018 года 

ТАСС 59 минут назад
ОТТАВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Закон о легализации марихуаны в Канаде будет принят этим летом. Об этом в четверг заявил журналистам глава канадского правительства Джастин Трюдо.
"Мы работали с нашими партнерами по всей стране, чтобы это стало возможным, и мы собираемся продвигаться дальше, чтобы легализовать каннабис уже этим летом", — цитирует его телеканал CBC. Премьер-министр отметил, что принятие закона, который легализует употребление этого наркотика в рекреационных целях, занимает длительное время, потому что законодатели должны обсудить все возможные вопросы не только в парламенте, но и с представителями всех регионов Канады, в том числе с коренным населением cтраны.
Ранее сообщалось, что окончательное третье чтение соответствующего законопроекта в верхней палате (Сенате) канадского парламента намечено на 7 июня, а реализация закона в случае его принятия будет возможна не ранее августа текущего года. Активное сопротивление законопроекту, предложенному правящей Либеральной партией, оказывают сенаторы от оппозиционной Консервативной партии страны. В частности, они ожидают к третьему чтению получить исследование о возможных негативных последствиях разрешения продажи этого наркотика.
В ноябре 2017 года нижняя палата канадского парламента (Палата представителей) большинством голосов одобрила законопроект о легализации марихуаны. Либералы планировали принять закон до 1 июля 2018 года.
Суть документа
Согласно документу, предлагается разрешить продажу этого легкого наркотика лицам от 18 лет и старше, также допускается выращивание марихуаны (до четырех растений). Разрешается покупать в специализированных магазинах и иметь при себе в общественных местах до 30 грамм высушенного или свежего каннабиса, а также масла на его основе. Федеральные власти будут отвечать за поставки этого легкого наркотика, а также выдавать лицензии на его реализацию. Решение о ценообразовании и способах распространения марихуаны будет установлено за региональными властями, они же могут поднять возрастную планку по ее употреблению.
Вторая часть законопроекта касается предлагаемых мер наказания за нарушение установленных норм. Так, нелегальная продажа и распространение, а также продажа марихуаны лицам младше 18 лет грозит лишением свободы на срок до 14 лет. При совершении преступления под воздействием наркотика предлагается сажать в тюрьму также на срок до 14 лет. Управление автотранспортными средствами допускается только спустя два часа после употребления марихуаны (разрешенные дозы будут озвучены позже). При обнаружении в крови повышенного содержания наркотического средства грозит штраф от $1 тыс., а при совершении в таком состоянии дорожно-транспортного происшествия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Канадским регионам будет разрешено продавать марихуану в местах, где реализуется алкогольная продукция. Запрещено привозить в Канаду каннабис, но туристам разрешат употреблять наркотик, пока они находятся в стране.
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