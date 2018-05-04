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Малые города Южного Урала претендуют на гранты для благоустройства парков
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Малые города Южного Урала претендуют на гранты для благоустройства парков 

АиФ 1 час назад
Малые города Челябинской области претендуют на федеральные гранты для благоустройства территорий, сообщил замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.
Участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах планировали 16 южноуральских муниципалитетов, однако межведомственная комиссия во главе с губернатором отобрала лишь семь лучших заявок. В итоге на гранты претендуют проекты из Аши, Карабаша, Кыштыма, Южноуральска, Сатки, Троицка и Снежинска.
Троицк и Снежинск, попавшие в подгруппу городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, в случае победы могут рассчитывать на дотацию из федерального бюджета в размере до 100 млн рублей. Кыштым, Южноуральск, Аша и Сатка поборются за главный приз — субсидию до 80 млн рублей в категории городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек. Карабаш рассчитывает на победу среди городов, в которых проживает от 10 до 20 тыс. человек. Обладатели лучших проектов в этой подгруппе получат на их реализацию до 55 млн рублей.
«Итоги подведут уже в мае. Надеемся на успех наших проектов. В случае победы каждый город-участник до конца 2018 года должен разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. А само благоустройство должно быть завершено до 31 декабря 2019 года», — отметил Иван Белавкин.
По словам чиновников, объекты для благоустройства в городах выбирали путём общественного обсуждения. Так, в Аше масштабной реконструкции должен подвергнуться парк имени Пилютова, набережная реки Сим и смотровая площадка на горе Липовая. Власти Кыштыма хотят реконструировать исторический центр города с двумя парками и набережной, а также перенести на историческое место чугунный фонтан XIX века. В Снежинске хотят оборудовать пешеходную и рекреационную зоны у берега озера Синара. В Южноуральске готовятся к реконструкции стадиона «Центральный». Проект Карабаша — строительство новой городской площади, как пространства сосредоточения культурной и социальной активности. Преобразовать центральную площадь хотят и в Троицке. А в Сатке для социально-культурных нужд планируют реконструировать целый Каргинский парк.
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