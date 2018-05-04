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Кабмин утвердил стратегию развития автомобильной промышленности
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Кабмин утвердил стратегию развития автомобильной промышленности 

Парламентская газета 19 минут назад
Правительство России утвердило Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
Стратегией определены цели и приоритеты развития отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов, приведена оценка рисков её реализации и способы их минимизации. Также определены ключевые показатели и финансовые индикаторы эффективности реализации Стратегии.
Среди основных целей Стратегии— удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику; рост экспорта автомобильной техники и компонентов; наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключённого автотранспорта, газомоторной техники.
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