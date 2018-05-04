«Зерно Жизни» представили Узбекистану

Зерно, масличные, мука, отруби были предложены узбекскому бизнесу. Наибольший интерес вызвали кормовые культуры и отруби для производства комбикормов. Сегодня при новой экономической политике этой страны местные аграрии должны значительную часть собственного урожая продавать госкомпании для последующих экспортных сделок и меньшую часть продукции оставлять для внутреннего рынка. В итоге местные производители остаются с определенным дефицитом сырья, особенно для кормления животных.

На протяжении трех дней узбекский бизнес, ТПП и государственные структуры вместе с представителями «Зерна Жизни» знакомились с предложениями самарских производителей, анализировали логистические схемы и экономическую выгоду. Проведено несколько десятков бизнес-встреч и переговоров, запрошены образцы продукции для лабораторных исследований, наиболее активные предприниматели намерены приехать в Самару для личного знакомства с предприятиями.

Ну, а в «Зерне Жизни» ждут реальных контрактов и выхода на новый экспортный рынок Средней Азии.