Конкурс по отбору кандидатур на должность главы стартовал в Можге

Можга. Удмуртия . Приём документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы МО «Город Можга» стартовал в четверг, 3 мая. Как сообщает пресс-служба можгинской администрации, документы принимаются до 17 мая.

Сам конкурс состоится в форме собеседования 30 мая 2018 года в 10:00 в резиденции главы Удмуртской Республики, расположенной в Ижевске по адресу: улица Лихвинцева, дом 25, кабинет 311.

Приём документов для участия в конкурсе ведётся в Можге в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: улица Можгинская, 59, кабинеты №№ 307, 309. Справочную информацию можно получить там же, или по телефонам 8 (34139) 3-12-28 (приёмная), 3-26-54 (кабинет 309).

Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию лично следующие документы:

— личное заявление;

— анкета;

— две фотографии 4 x 6 см;

— копия и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации

— копии документов, подтверждающих образование, стаж, квалификацию, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

— копия трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— справка о наличии (отсутствии) судимости;

— документы, подтверждающие направление главе Удмуртской Республики сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

— письменное согласие на обработку своих персональных данных;

— документ (заключение медицинского учреждения) по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 г. № 989н.

Образцы документов размещены на сайте администрации Можги.