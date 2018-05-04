На проходной калужского предприятия открыли мемориальную доску Григорию Сергееву 

3 мая на проходной первенца калужского автопрома Калужского завода автомотоэлектрооборудования торжественно открыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда, талантливому рационализатору и изобретателю, ветерану Великой Отечественной войны Григорию Сергееву. КЗАМЭ, ныне уже не существующему предприятию, наследниками которого стали несколько заводов, также специализирующихся на производстве автокомпонентов, Григорий Иванович отдал более 40 лет своей жизни. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Сегодня мы открываем памятную доску и отдаем дань памяти Герою Социалистического Труда, талантливому рационализатору и изобретателю Григорию Ивановичу Сергееву. Мне посчастливилось знать его, в далекие 70-е годы. Он всегда был в активе нашего города и принимал участие во всех массовых и общественно-политических мероприятиях. Это был скромный человек, но очень талантливый изобретатель», — сказал принимавший участие в открытии мемориальной доски глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Как сообщили в пресс-службе городской думы Калуги, завершилась церемония минутой молчания в память о погибших во время войны заводчанах и возложением цветов к мемориалу, посвященному памяти солдат Великой Отечественной. Решение установить доску на проходной предприятия, где работал Григорий Сергеев, приняла городская дума.