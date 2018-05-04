За торговым центром «Европа» выросло кладбище поребриков

На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска выросла свалка поребриков: их сложили за торговым центром «Европа».

«Старые поребрики свалены в овраг напротив долгостроя по адресу: Красный проспект, 104», — написал читатель в редакцию НГС.

По словам новосибирца, фотографию со свалкой поребриков он сделал в минувшее воскресенье, но уверен, что на том же месте они лежат до сих пор. Очевидец добавил, что живёт неподалёку, но прежде этой свалки не замечал и предполагает, что она появилась меньше года назад.

«Я думаю, что их в прошлом году [свалили]. Просто там были кустики, так как было лето, всё это было не видно — их туда скидали, а сейчас зелени нет, и всё там на месте», — описал ситуацию очевидец.

После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — фотографии мусорных куч читатели НГС присылают в редакцию несколько дней подряд.