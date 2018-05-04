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За торговым центром «Европа» выросло кладбище поребриков
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За торговым центром «Европа» выросло кладбище поребриков 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска выросла свалка поребриков: их сложили за торговым центром «Европа».
«Старые поребрики свалены в овраг напротив долгостроя по адресу: Красный проспект, 104», — написал читатель в редакцию НГС.
По словам новосибирца, фотографию со свалкой поребриков он сделал в минувшее воскресенье, но уверен, что на том же месте они лежат до сих пор. Очевидец добавил, что живёт неподалёку, но прежде этой свалки не замечал и предполагает, что она появилась меньше года назад.
«Я думаю, что их в прошлом году [свалили]. Просто там были кустики, так как было лето, всё это было не видно — их туда скидали, а сейчас зелени нет, и всё там на месте», — описал ситуацию очевидец.
После наступления весны и апрельских субботников новосибирцы начали жаловаться на горы мусора во дворах домов и на улицах — фотографии мусорных куч читатели НГС присылают в редакцию несколько дней подряд.
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