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На звероферме «Байдарацкого» — дни рождения. Детёныши не поддаются подсчёту
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На звероферме «Байдарацкого» — дни рождения. Детёныши не поддаются подсчёту 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На звероферме совхоза «Байдарацкий» началось щенение песцов. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник цеха звероводства совхоза Азамат Абышев. Он не стал называть точную цифру, сколько уже родилось зверят, потому что процесс проистекает очень бурно. Окончательный результат станет известен в июне. Начальник цеха звероводства пояснил, что щенение проходит с апреля до июня. Основная масса самок щенится в мае.
Напомним, что сейчас на звероферме содержат 480 песцов — основное маточное поголовье. Четыре года назад, благодаря поддержке департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО, предприятие закупило в Вятке 300 животных, кровь поголовья обновилась, и выход щенков увеличился с шести до восьми. В 2017 году в «Байдарацком» заготовили 2400 шкурок песца, в этом году планируют 2700.
На звероферме работают 14 сотрудников, которые ежедневно осматривают животных, вакцинируют и витаминизируют их, осенью делают проческу. Если за песцами не ухаживать, то они будут мелкими и шкурки потеряют в качестве. Одна особь съедает в сутки примерно 700 граммов корма, на одну часть состоящего из мясных отходов и на две — из рыбных. Отходы поставляют Салехардский комбинат, «Ямальские олени» и мясоперерабатывающий комплекс «Паюта».
Проблем с реализацией продукции последние два года нет, все шкурки минувшего года проданы. На звероферме предприятия выращивают песцов трех цветов — вуалевого, белого и серебристо-черного. Самый дорогой мех белый, его можно покрасить в любой цвет. Белые шкурки продают в розницу по 3000, остальные идут по 2700.
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