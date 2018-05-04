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На Баумана откроется химчистка для сникерхедов
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На Баумана откроется химчистка для сникерхедов 

Казанский Портал 34 минуты назад
В эту субботу в Казани откроется химчистка для сникерхедов — людей, влюбленных в кроссовки. Она разместится в одном из культурно-развлекательных центров на Баумана.
Химчистка обещает воскресить казавшиеся мертвыми кроссовки. Или просто привести в порядок испачкавшуюся обувь.
Стоимость химчистки зависит от степени загрязнения, материала кроссовок и так далее. Максимально возможный ценник — 1 900 рублей.
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