Брат екатеринбургского депутата Вихарева заявился на праймериз

Адвокат Алексей Вихарев, брат екатеринбургского депутата от ЛДПР Григория Вихарева , примет участие в выборах в гордуму уральской столицы.

Он намерен баллотироваться от партии власти и уже зарегистрировался на праймериз "Единой России" . В официальном списке участников фамилии Вихарева пока нет, однако листовки ко Дню Победы с его поздравлением как кандидата в депутаты уже появились в жилых домах Орджоникидзевского района города, передает "Уралинформбюро"

"Единая Россия" намерена выставить на выборы гордумы 75 человек. Предваряющие голосование праймериз пройдут с 28 мая по 1 июня в Интернете, а 3 июня — на избирательных участках.

Выборы депутатов состоятся 9 сентября 2018 года. Одним из первых серьезных вопросов, который встанет перед следующим созывом, станет назначение мэра города. Выбирать его будут из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.