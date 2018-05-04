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Брат екатеринбургского депутата Вихарева заявился на праймериз
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Брат екатеринбургского депутата Вихарева заявился на праймериз 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Адвокат Алексей Вихарев, брат екатеринбургского депутата от ЛДПР Григория Вихарева, примет участие в выборах в гордуму уральской столицы.
Он намерен баллотироваться от партии власти и уже зарегистрировался на праймериз "Единой России". В официальном списке участников фамилии Вихарева пока нет, однако листовки ко Дню Победы с его поздравлением как кандидата в депутаты уже появились в жилых домах Орджоникидзевского района города, передает "Уралинформбюро".
"Единая Россия" намерена выставить на выборы гордумы 75 человек. Предваряющие голосование праймериз пройдут с 28 мая по 1 июня в Интернете, а 3 июня — на избирательных участках.
Выборы депутатов состоятся 9 сентября 2018 года. Одним из первых серьезных вопросов, который встанет перед следующим созывом, станет назначение мэра города. Выбирать его будут из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Ранее по теме: На переизбрание в сентябре надеются 4 депутата гордумы Екатеринбурга
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