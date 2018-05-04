Путинская Россия. Назначение молодых чиновников на правительственные посты

«Я думаю, президенту Путину в регионах также нужны кадры со свежими взглядами», — вспоминает подоплеку своего назначения Станислав Воскресенский , который прошлой осенью вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области . До этого он был заместителем министра экономического развития России и отвечал за переговоры с Японией . Воскресенский — один из тех, кто подготовил 80 экономических соглашений в ходе визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года.

В России проводятся выборы губернаторов, однако фактически в ходе этих выборов россияне выражают доверие тем врио губернаторов, которых назначил Путин. Воскресенский, вступив в свою должность, использовал связи и начал привлекать крупные японские торговые компании на российский рынок. Ивановская область славится текстильной промышленностью. Администрация региона обсуждает возможность сотрудничества с японскими региональными властями.

Также Воскресенский намерен применить японский опыт в подготовке инфраструктуры. Этой весной началась реконструкция железнодорожного вокзала Иваново и главного вестибюля вокзала. «Я хочу сделать пространство, как это реализовано на Токийском вокзале. Чтобы это был не только вокзал, а люди могли проводить там концерты, отдыхать, обедать и так далее», — отмечает Воскресенский. По его словам, в России нет многоцелевых вокзалов. Он относится к этой идее с большим энтузиазмом, поскольку это станет первой попыткой.

Таких молодых чиновников, как Воскресенский, начали назначать еще до переизбрания Путина в марте. Пожилые региональные губернаторы были не способны проводить экономические и социальные реформы, что приводило к росту недовольства среди населения. Эксперты полагают, что тем самым российский лидер хотел добиться прорыва.

Путин, ставший президентом в 2000 году, привлекал кадры из различных сфер: из разведки, где он служил сам, из родного Санкт-Петербурга , из либералов, съевших собаку на экономике, и так далее. Тем не менее сейчас в этой тенденции наметились изменения. Примечательно, что Путин, которому исполнилось 65 лет, с одной стороны, отдаляет своих сверстников и коллег по бывшей разведработе, а с другой, привлекает либерально настроенные кадры.

Костяк будущей власти составят такие либералы, как помощник президента Андрей Белоусов (59), министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (49), министр экономического развития РФ Максим Орешкин (35). Эксперты полагают, что Путин хочет подготовить их к реализации таких политических задач, как повышение пенсионного возраста, развитие промышленности и так далее.

«Поскольку пребывание Путина у власти затянулось, он не хочет разочаровывать народ, в связи с чем назначает новых и молодых сотрудников», — полагает источник в дипломатических кругах. По всей видимости, назначение Воскресенского произошло именно в этом контексте.

Между тем комментируя назначение Воскресенского, политолог Алексей Мухин отмечает, что Путин решил обкатать подобных ему чиновников в регионах, чтобы они могли набраться опыта именно там, а не в центральном аппарате. По мнению политолога, Путин придает важное значение взращиванию кадров следующего поколения.

В соответствии с Конституцией России президенту запрещено переизбираться на три срока подряд. В связи с этим преобладает мнение, что второй срок Путина, который начнется 7 мая, станет его последними шестью годами. Есть и другие точки зрения: Путин сохранит бразды правления в своих руках и после отставки; он назначит преемника до окончания срока полномочий и так далее. По всей видимости, назначение молодежи и либералов на важные посты станет ключом к следующему этапу.