В Европе предложили создать аналог НАТО для борьбы с российской дезинформацией

Британский журналист в статье издания Defense One предложила создать « НАТО по коммуникациям» для международной защиты от дезинформации, в частности, от России , сообщает Североамериканское бюро НСН. Элизабет Бро считает, что такая организация будет не менее важной, чем военный альянс.

Европейцы считают дезинформацию серьезной угрозой, отмечает автор статьи. 83 процента граждан Евросоюза называют фейковые новости проблемой для демократии, согласно мартовскому опросу Eurobarometer.

«НАТО доказал, что альянс по обороне может перенести серьезные военные угрозы, но так как угрозы национальной безопасности сегодня шире вооруженных сил, наша оборона должны быть также более разнообразной», — пишет Бро, предлагая создать аналог Североатлантического альянса для объединения скромных ресурсов западных стран по борьбе с дезинформацией.

Ранее британские СМИ обвинили российское посольство в дезинформации по «делу Скрипалей».