В суд по «Первомайскому» кинотеатру вызвали экс-мэра Омска

Накануне в Арбитражном суде Омской области прошёл очередной раунд разбирательств между мэрией и концессионером кинотеатра «Первомайский» — ООО «Кинопрокат Омск Плюс», сообщает «Новый Омск».

В суде «Кинопрокат Омск Плюс» добивается признания действий депимущества и депархитектуры незаконными в связи с тем, что администрация города отозвала у компании разрешение на строительство реконструированного кинотеатра «Первомайский». Из-за этого компания не может ввести объект в эксплуатацию. Власти считают, что компания нарушила условия концессионного соглашения — вместо одного объекта появилось два, концессионер же утверждает, что мэрия знала обо всём и согласилась снести изменения в проект реконструкции.

На исходе заседания представители «Кинопрокат Омск Плюс» попросили допросить в качестве свидетеля бывшего мэра Вячеслава Двораковского . По утверждениям юристов, у них есть копия документа, где бывший глава города поставил свою подпись о согласовании проекта по строительству двух объектов.

Суд на просьбу стороны согласился, но предупредил, чтобы юристы сами обеспечили явку свидетеля, так как принудительного привода Двораковского не будет. Экс-градоначальник должен выступить свидетелем в суде 30 мая.