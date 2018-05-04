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В суд по «Первомайскому» кинотеатру вызвали экс-мэра Омска
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В суд по «Первомайскому» кинотеатру вызвали экс-мэра Омска 

АиФ-Омск 48 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне в Арбитражном суде Омской области прошёл очередной раунд разбирательств между мэрией и концессионером кинотеатра «Первомайский» — ООО «Кинопрокат Омск Плюс», сообщает «Новый Омск».
В суде «Кинопрокат Омск Плюс» добивается признания действий депимущества и депархитектуры незаконными в связи с тем, что администрация города отозвала у компании разрешение на строительство реконструированного кинотеатра «Первомайский». Из-за этого компания не может ввести объект в эксплуатацию. Власти считают, что компания нарушила условия концессионного соглашения — вместо одного объекта появилось два, концессионер же утверждает, что мэрия знала обо всём и согласилась снести изменения в проект реконструкции.
На исходе заседания представители «Кинопрокат Омск Плюс» попросили допросить в качестве свидетеля бывшего мэра Вячеслава Двораковского. По утверждениям юристов, у них есть копия документа, где бывший глава города поставил свою подпись о согласовании проекта по строительству двух объектов.
Суд на просьбу стороны согласился, но предупредил, чтобы юристы сами обеспечили явку свидетеля, так как принудительного привода Двораковского не будет. Экс-градоначальник должен выступить свидетелем в суде 30 мая.
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