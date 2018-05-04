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Помогли железнодорожники: в Прикамье восстановили подтопленный мост в деревне Калино
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Помогли железнодорожники: в Прикамье восстановили подтопленный мост в деревне Калино 

59.ru 39 минут назад
Фото: 59.ru
Власти Чусовского района восстановили мост в деревне Калино, который размыло вышедшей из берегов речкой Новиковкой.
Из-за сильного потока в реке Новиковка мост на село Калино Чусовского района подтопило в конце апреля. По словам местных жителей, после подтопления моста в деревню не могли проехать скорая и пожарные.
К 1 мая местные власти с помощью железнодорожников восстановили мост. Сооружение подсыпали и положили железобетонную плиту.
— Мост находится на содержании Калинского поселения, — пояснили 59.ru в краевом Минтрансе. — 29 апреля были обнаружены следы подтопления. К 1 мая были проведены работы по восстановлению моста: сделана подсыпка, положена железобетонная плита, движение по мосту полностью восстановлено.
Мост в Калино подтопило в конце апреля
Кроме моста в Чусовском районе из-за повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, связывающих село Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино и Подкаменное.
В МЧС по Пермскому краю предупреждают, что в сезон половодья если ситуация с разливом реки выходит из-под контроля, необходимо звонить в ЕДДС на своей территории, либо по телефону 010 (101), 112 с мобильного телефона.
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