Помогли железнодорожники: в Прикамье восстановили подтопленный мост в деревне Калино

Власти Чусовского района восстановили мост в деревне Калино , который размыло вышедшей из берегов речкой Новиковкой.

Из-за сильного потока в реке Новиковка мост на село Калино Чусовского района подтопило в конце апреля. По словам местных жителей, после подтопления моста в деревню не могли проехать скорая и пожарные.

К 1 мая местные власти с помощью железнодорожников восстановили мост. Сооружение подсыпали и положили железобетонную плиту.

— Мост находится на содержании Калинского поселения, — пояснили 59.ru в краевом Минтрансе . — 29 апреля были обнаружены следы подтопления. К 1 мая были проведены работы по восстановлению моста: сделана подсыпка, положена железобетонная плита, движение по мосту полностью восстановлено.

Мост в Калино подтопило в конце апреля

Кроме моста в Чусовском районе из-за повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, связывающих село Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино и Подкаменное.