Сковородка под названием Левобережный парк: рассказываем о плюсах и минусах новой ростовской набережной

Всего год назад здесь, на левом берегу, был пустырь и небольшие кусочки облагороженной территории в виде старых площадок для волейбола и тенниса. Сейчас здесь раскинулся парк площадью 18 гектаров и протяженностью 1,1 километра. Мнения горожан насчет новой зоны отдыха разделились — кто-то остался доволен, кто-то нашел кучу недостатков.

Вид отсюда открывается потрясающий

Мы попросили экспертов, которые разбираются в экологии, архитектуре, благоустройстве и ландшафтном дизайне, поделиться своими впечатлениями и дать оценку парку на левом берегу Дона.

Александр Водяник, урбанист:

— Вообще, я это не могу назвать парком. Скорее, набережной. Здесь очень много свободного пространства, но не могу сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, скоро чемпионат мира, сюда перед футбольными матчами будут приходить тысячи болельщиков, люди не будут кучковаться, всем хватит места. А вот после ЧМ здесь будет пустовато. Но, может, со временем левый берег будет развиваться, и исчезнет проблема несоответствия количества людей и пространства.

Парилка под открытым небом

Озеленение отсутствует полностью. Деревьев должно быть больше, и это должны быть зеленые насаждения, подходящие для этой местности, которые смогли бы бороться с переувлажнением почвы. Тополя, которые росли здесь до стройки, именно эту задачу и выполняли. Именно тополя, а еще осины нужно здесь посадить. Березы, сосны, каштаны — это деревья для более сухих мест.

Если сравнить новую набережную с краснодарским парком Галицкого, то у последнего — нормальная, свежая композиция, это отличный спортивный парк, и по качеству выполненных работ он на голову выше нашего.

Придет ли новый парк в упадок? Когда что-то ставится не к месту, оно всегда будет ломаться и разрушаться. Это касается множества тренажеров, площадок. То, что на набережной сделано добротно и уместно, — это скамейки, фонари и ограждение вдоль Дона. Вот и всё.

Нам нужно было брать пример с лондонского Олимпийского парка, который тоже построили на берегу реки на месте свалки. Там посажены водно-болотные растения, они очищают воду, и эта набережная — отличное и комфортное место для прогулок.

На поддержание парка нужно много денег, которых у города нет. Траты будут огромными, и за счет бюджета их покрывать не получится, а если же тратиться по минимуму, проблемы в парке начнутся очень скоро.

Андрей Зинковский, общественный деятель:

— Впечатления от парка остались только хорошие. Но есть нюансы, необходимо, чтобы администрация парка занялась восстановлением утраченной после стройки флоры и фауны. Раньше здесь жили дикие утки, фазаны, удоды, дятлы, ежи и другие животные. Естественное увлажнение жаркого солнечного дня давали болотные сады, дикая яблоня красиво цвела, но всё утрачено, и нужно это восстанавливать. А для людей стоит восстановить причальные мостики и речные трамвайчики.

Не хочется думать о негативе, парку только процветать и технически совершенствоваться.

— Парк хотят назвать «Левобережным». Предлагаю другое название — «Солнечный удар». Зелени здесь очень мало, люди ищут тенек, а мощеные аллеи пусты — слишком жарко.

Здесь всё очень изменилось. Плитка на набережной добротная, хорошие фонари, ограждение вдоль реки. Видно, что была сделана масштабная работа, что сюда было вложено много сил.

Выходов к пляжу предусмотрено мало

Раньше для многих это было место, куда можно приехать и отдохнуть на природе, искупаться, посидеть в тени. Было бы замечательно, если бы парк построили рядом, а не на месте старого Левбердона. Сейчас же на набережной закрыт вход на пляж, к воде есть только пара проходов. От прежнего левого берега осталась только спасательная станция, осетинская башня да пара ресторанов.

Владимир Нечепуренко, специалист по благоустройству, директор ООО «Зеленый Град»:

— На левом берегу Дона раньше был отдых без галстуков — люди купались, приходили в плавках и шортах, играли в футбол и волейбол. Здесь косили траву, зарослей не было. Чуть дальше к дороге было болото, но там тоже можно было бы навести порядок, подсыпать грунт, выкосить сорняки. Следовало бы восстановить и сохранить то, что было создано в советское время, а не строить заново.

Левбердон начали обустраивать вскоре после освобождения Ростова от фашистов. Здесь решили построить зону отдыха, чтоб поднять дух ростовчан. Завозили песок, сажали тополя. Всё это можно было сохранить, починить освещение, восстановить питьевые фонтанчики, лавочки, а не закатывать в бетон. В Европе аллеи таких парков покрывают песком и мелкой щебенкой, и всё это занимает не более 10% территории. Здесь же из 18 гектаров площади новой набережной 10 — это плитка. Пропорция абсолютно нарушена. Газон занимает всего лишь шесть гектаров.

С другой стороны, должна быть зона для рассредоточения людей после матчей, поэтому и было решено делать такие широкие аллеи. А может, это придумано для того, чтобы дать парку возможность зарабатывать, здесь ведь можно поставить аттракционы.

Территории, которые сейчас просто засыпаны песком и огорожены, выделены для частных инвесторов. Но пока инвесторов нет. И сейчас это смотрится довольно убого. Может, со временем тут появятся кафе или аттракционы.

Кустарники уже начали засыхать

За зелеными насаждениями будет сложно ухаживать, потому что в парке не продумана система полива. В идеале она должна быть автоматической, но ее сложно организовать в таких крупных общественных пространствах, быстро сломают. Можно было предусмотреть как можно больше выходов для воды, к которым присоединялись бы шланги. Сейчас такие колонки есть, их мало, и они расположены далековато от газонов.

Было бы несправедливо говорить только о недостатках парка — ведь многим горожанам он понравился. Мы собрали несколько отзывов по хештегу #левыйберегдона.

Мы не остались в стороне и тоже «обновили» Левобережный парк отдыха 😊😎 место довольно приятное: все новенькое, чистенькое, панорамы города радуют глаз 👀💖 много скамеечек, детская площадка, велодорожка 🚴 удивило отсутствие высаженных деревьев 😕🌳 летом там будет жара 🔥 в целом же мы приятно провели свой день 👍😃 #ростовнадону #rnd #уголкиростова #левыйберегдона #паркотдыха #левобережный #прогулялись #надышались #осмотрели #устали #эмоцииполучены 🙋

Публикация от ТА_НЮША (@yagodarbuz) 2 Май 2018 в 11:21 PDT Ещё одно живописное место в копилке нашего города🌉 Надеюсь после ЧМ эта красота так и останется в целости и сохранности 🤗 • #РостовнаДону#РостовАрена#ЛевыйберегДона#большиенадежды

Публикация от Victoria Chesnyakova (@v.chesnyakova) 2 Май 2018 в 2:02 PDT Сегодня наведались в парк на Левом берегу рядом с Ростов-ареной. Все сделано красиво, большая парковка. Но не хватает (мне) кафешек и палаток с мороженным 😄

Публикация от 🌸ROMANOVA ANASTASIA🌸 (@rom.an.ov. a) 2 Май 2018 в 2:17 PDT Новая набережная действительно оставила очень хорошее впечатление, всем рекомендую посетить. #левыйберегдона#ростовнадону#набережная#я#сын#прогулкапослесадика

Публикация от @ lenucik13 3 Май 2018 в 10:37 PDT Так приятно, когда город преображается, жалко только, что для этого нужен повод Мир, труд, май ✌🏽 #1мая #чемпионатмира2018 #ростов #левыйберегдона

Публикация от Оксана Чащина (@olaf_oks) 1 Май 2018 в 12:41 PDT Пешеходный бульвар и пляж рядом с «Ростов Ареной» начали строить год назад. Ширина центральной аллеи — 20 метров, а левой и правой — по 15 метров. Новая набережная поделена на спортивную зону и зону тихого отдыха, где обоснуются и семьи с детьми. Здесь предусмотрена установка четырех детских площадок и размещение на них игровых комплексов, песочниц и качелей. На территории парка также установят тренажеры, построят площадки для волейбола, бадминтона, большого и настольного тенниса.