Ещё
Сезон весна−лето на портале «Наш город». Как сообщить о сухих деревьях и пустой песочнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон весна−лето на портале «Наш город». Как сообщить о сухих деревьях и пустой песочнице 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Традиционные весенне-летние темы вновь появились на портале «Наш город» после перерыва на зиму. Теперь жители столицы могут проинформировать городские власти о стертой дорожной разметке, засохших деревьях, а также если в песочницах во дворах нет песка или не соблюдается плановый график отключения горячей воды в домах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что сейчас москвичи могут оставить комментарий по таким темам, как «Стертая дорожная разметка» (в категории «Дороги»), «Отсутствие песка в песочнице» (в категории «Дворовые территории»). Информацию о сухих деревьях и кустарниках собирают в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», а о случаях несоблюдения сроков подключения или отключения горячей воды можно сообщить в категории «Многоквартирные дома».
На портале также постепенно появляются новые весенние и летние темы, например, о работе летних кафе в столице. А о неисправных электронных табло на остановках отныне можно написать в категории «Остановки общественного транспорта». Кроме того, на портале открылась тема «Аварийные деревья», где предлагается публиковать фото деревьев, которые могут представлять опасность во дворах, парках и вблизи дорог.
Москва24: последние новости
"Гравитационную" ядерную бомбу успешно испытали в США Москва онлайн покажет ежегодный мотопарад Генпрокуратура выступит за изменение уголовной статьи о "шпионских" гаджетах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали187
Далай-лама рассказал о роли России в мире48
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub7
Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»29
В НАТО посетовали на влияние «российской пропаганды»56
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:46
Проснувшийся вулкан угрожает людям
Наука Происшествия
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение