Сезон весна−лето на портале «Наш город». Как сообщить о сухих деревьях и пустой песочнице

Традиционные весенне-летние темы вновь появились на портале «Наш город» после перерыва на зиму. Теперь жители столицы могут проинформировать городские власти о стертой дорожной разметке, засохших деревьях, а также если в песочницах во дворах нет песка или не соблюдается плановый график отключения горячей воды в домах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что сейчас москвичи могут оставить комментарий по таким темам, как «Стертая дорожная разметка» (в категории «Дороги»), «Отсутствие песка в песочнице» (в категории «Дворовые территории»). Информацию о сухих деревьях и кустарниках собирают в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями», а о случаях несоблюдения сроков подключения или отключения горячей воды можно сообщить в категории «Многоквартирные дома».

На портале также постепенно появляются новые весенние и летние темы, например, о работе летних кафе в столице. А о неисправных электронных табло на остановках отныне можно написать в категории «Остановки общественного транспорта». Кроме того, на портале открылась тема «Аварийные деревья», где предлагается публиковать фото деревьев, которые могут представлять опасность во дворах, парках и вблизи дорог.