Джордж Сорос: главный организатор экономических кризисов 

О его долгой жизни известно много: за свои восемьдесят с небольшим он уже успел разрушить несколько экономических систем и заработать на этом миллиарды. Однако его биография тщательно скрывает его настоящую личность.
Генетика зовёт
Дьёрдь Шорош родился в 1930 году в интеллигентной семье состоятельных евреев в Венгрии, Будапеште. История его рождения с самого начала окутана финансовой романтикой: мать-искусствовед с пелёнок прививала мальчику любовь к искусству, а отец — любовь к деньгам.
Сам Сорос часто вспоминал, что отец, Тивадор Шорош, был финансистом по профессии, но никогда не уделял ей много времени. Купюры будто сами плыли в карман семьи Шорош: «Мой отец не работал, он просто делал деньги».
Отца Джордж просто обожал и мечтал быть во всём на него похожим, хотя многие считали его пронырой. В семье даже ходила легенда, что в 1944 году отец поставил на поток печать фальшивых паспортов, которые он за крупные суммы продавал богатым евреям, а бедным просто дарил.
Стремясь быть похожим на своего отца, Джордж начал сколачивать свои капиталы уже в школьные годы. Там он за умеренные деньги продавал самодельные газеты, которые лично писал и рисовал.
Эту историю очень любят политтехнологи Сороса. В ней прекрасно всё: с одной стороны, общественность верит, что у Сороса просто какая-то чудесная генетическая предрасположенность к обращению с деньгами и, главное, к их приумножению. С другой стороны, доверчивые вкладчики думают, что Джордж Сорос удивительным образом умеет добиваться своего и по-настоящему делать деньги буквально из нуля, сначала продавая газеты, а затем — ворочая миллиардами.
Как обвалить британскую биржу
Всемирную известность Сорос завоевал благодаря жуткому обвалу британской биржи 16 сентября 1992 года. Напомним, что тогда стоимость фунта стерлингов, будучи и так плачевно низкой, упала на несколько пунктов и автоматически выбыла из Европейского механизма валютных курсов (МВК) Европейской валютной системы (ЕВС).
Практически 3,3 миллиарда фунтов попросту утекли из государственного бюджета. Человек, который стоял за всем этим — Джордж Сорос: он попросту обвалил британскую биржу путём спекулятивных махинаций.
Казалось бы, что этот явно негативный факт биографии должен был оттолкнуть финансовых партнёров от сотрудничества с Соросом. Однако грамотные политтехнологи объясняют и это.
Оказывается, Джордж Сорос был недружелюбно встречен западным миром. Первое время он ютился в квартире у своих земляков и нанимался на работу то официантом, то носильщиком, а иногда и вовсе «завидовал уличной кошке, которая глодала селёдку».
Параллельно с учебой в Лондонской школе экономики Джордж по ночам работал и с трудом сводил концы с концами, а потом продавал дамские сумочки, пытаясь выжить в большом городе.
Сам Сорос о британском периоде и своей нищете всегда вспоминал, как о перспективном кошмаре. «Ну вот, я опустился на самое дно. Отсюда можно двигаться только наверх».
Добродушные граждане могут посочувствовать Соросу и даже «оправдать» его деятельность в отношении Великобритании. Действительно: эта страна не приняла юного амбициозного финансиста, оставив его на пороге нищеты, поэтому он и мстил Британии через историю с биржей и спонсированием отмены Brexit.
Так работает человеческая психология: в норме мы никогда не предполагаем, что человек может быть подлецом и стараемся его внутренне оправдать. Особенно это касается людей, с которыми мы намерены сотрудничать.
Верный и преданный?
Особым отличием Джорджа Сороса от других миллиардеров и воротил большого бизнеса является его «потрясающая верность» женщинам. Со своей первой женой он прожил 23 года. Второй брак Сороса продлился 22 года. Недавно миллиардер стал мужем в третий раз.
С одной стороны, может показаться, что Сорос верен и предан своим женщинам, как благородный дог. Согласно надеждам политтехнологов, такой человек не вызовет никаких подозрений: он бережно относится к сердцам своих милых дам, а значит, и к вкладам будет относиться так же.
Однако на самом деле Сорос не был ни верным, ни праведным. Например, СМИ тщательно скрывают факт бурного романа финансиста с 55-летней королевой Иордании Нур, с которой он встречался год. Но скандал с бразильской актрисой Адрианой Феррейр в 2001 году невозможно было скрыть: тогда любовница потребовала компенсацию в 50 миллионов долларов за побои, ложь и грубое к себе отношение.
Адвокат дьявола
Во Всемирном торговом центре погибли 6000 человек. Это стало мировой трагедией, учинённой руками Омара Абдель Рахмана. Именно он, по официальной версии, сподвиг исламистов на террористическую акцию.
Тогда его адвокатом была Линн Стюарт, в результате расследования стало известно, что она передавала исламистам сообщения от террориста. Разумеется, Стюарт осудили, а институт «Открытое общество» Сороса, который спонсировал её защиту в ходе судебных заседаний — нет.