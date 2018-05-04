Число обладателей статуса «Московский врач» увеличилось до 235

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Статус «Московский врач» получили еще 70 специалистов — число его обладателей увеличилось до 235, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Общее число специалистов, добровольно решивших получить подтверждение своих компетенций и готовность заниматься расширением профессионального кругозора, постоянно растет. Специалистов, которые получили почетный статус «Московский врач», уже 235. Несмотря на сложный экзамен, участие в проекте принимают представители всех включенных в него специальностей", — цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Хрипуна

По его словам, в числе обладателей статуса — анестезиологи-реаниматологи, дерматовенерологи, кардиологи, врачи общей практики, оториноларингологи, педиатры, урологи, хирурги, психиатры, эндокринологи и акушеры— гинекологи. «Интерес к проекту начинают проявлять и сотрудники федеральных и частных клиник. До конца года статус „Московский врач“ можно будет получить по 20 врачебным специальностям», — добавили в пресс-службе.

Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей.

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет, успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство «Московский врач» действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.