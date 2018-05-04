Китайские многоразовые ракеты начинят советскими двигателями

Китай намерен запустить первую ракету с многоразовой первой ступенью в 2020 году, сообщает SpaceNews.

По сообщению издания, соответствующее заявление сделал конструктор Исследовательского института ракетной техники Китайского объединения космических технологий Лун Лэхао на Китайском международном симпозиуме по коммерческому использованию космического производства.

Прототипом для испытаний послужит ракета-носитель класса Long March 8. Она рассчитана на выведение на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 4,5 тонн полезного груза.

Двигатели первой ступени и боковые ускорители основаны на советских силовых агрегатах РД-120, жидкостных ракетных двигателях, разработанных НПО Энергомаш в 1985 году.

Китай заявил о планах по адаптации первой ступени лёгкой ракеты Long March 6 в прошлом году. Многоразовое использование ракеты предполагается китайскими инженерами в 2020-х годах. Более того, в планах Китайской CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) к 2035 году сделать все национальные ракеты многоразовыми.