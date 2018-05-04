Статус «московский врач» получили 235 медика 

Количество специалистов имеющих статус «московский врач» увеличилось до 235. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
«Еще 70 столичных медиков получили почетный статус «московский врач», теперь в городе работают 235 таких специалистов. Сейчас статус присваивается докторам 15 специальностей. Но до конца года статус смогут также получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. А в апреле оценочные процедуры уже начали проходить врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.
Как добавил глава столичного департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, общее число специалистов, добровольно решивших получить подтверждение своих компетенций и готовых заниматься расширением профессионального кругозора, постоянно растет. Несмотря на сложный экзамен, участие в проекте принимают представители всех включенных в него специальностей.
Как поясняется в материале, стать «московским врачом» могут медики, работающие по таким специальностям, как «терапия», «хирургия», «неврология», «эндокринология», «педиатрия», «общая врачебная практика», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «оториноларингология», «дерматовенерология», «психиатрия», «скорая медицинская помощь». А до конца года экзамены начнут сдавать врачи по специальностям «онкология», «гастроэнтерология», «стоматология», а также врачи клинической лабораторной диагностики.
При этом получить статус «московский врач» могут медики с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, а также стажем работы по специальности не менее пяти лет. Кроме того, каждому претенденту предстоит успешно пройти добровольные оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус присваивается на пять лет, его обладателям ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тыс. руб.