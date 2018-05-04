Ещё
Статус «московский врач» получили 235 медика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Статус «московский врач» получили 235 медика 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество специалистов имеющих статус «московский врач» увеличилось до 235. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
«Еще 70 столичных медиков получили почетный статус «московский врач», теперь в городе работают 235 таких специалистов. Сейчас статус присваивается докторам 15 специальностей. Но до конца года статус смогут также получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. А в апреле оценочные процедуры уже начали проходить врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.
Как добавил глава столичного департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, общее число специалистов, добровольно решивших получить подтверждение своих компетенций и готовых заниматься расширением профессионального кругозора, постоянно растет. Несмотря на сложный экзамен, участие в проекте принимают представители всех включенных в него специальностей.
Как поясняется в материале, стать «московским врачом» могут медики, работающие по таким специальностям, как «терапия», «хирургия», «неврология», «эндокринология», «педиатрия», «общая врачебная практика», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «оториноларингология», «дерматовенерология», «психиатрия», «скорая медицинская помощь». А до конца года экзамены начнут сдавать врачи по специальностям «онкология», «гастроэнтерология», «стоматология», а также врачи клинической лабораторной диагностики.
При этом получить статус «московский врач» могут медики с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, а также стажем работы по специальности не менее пяти лет. Кроме того, каждому претенденту предстоит успешно пройти добровольные оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус присваивается на пять лет, его обладателям ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тыс. руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово более 430 кг морепродуктов из Японии Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы Обзор московских событий в СМИ за 4 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали192
Далай-лама рассказал о роли России в мире49
Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»34
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub7
В НАТО посетовали на влияние «российской пропаганды»59
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:46
Проснувшийся вулкан угрожает людям
Наука Происшествия
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение