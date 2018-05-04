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Завершат к началу июня: в Перми начали сносить недостроенный торговый центр на улице Попова
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Завершат к началу июня: в Перми начали сносить недостроенный торговый центр на улице Попова 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Судебные приставы начали снос недостроенного торгового центра на улице Попова. Планируется, что самовольную постройку полностью разберут к началу июня.
Возведение 6-этажного торгового центра на площадке по адресу Попова, 46а началось бизнесменом Багратом Велиадзе. При этом земельный участок разрешалось использовать под строительство индивидуального жилого дома. В 2013 году Ленинский районный суд обязал собственника снести недостроенный объект, который мешал проходу местных жителей к дому, однако к тому времени Велиадзе продал доли участка другому лицу.
ТЦ не могут снести с 2014 года
Процесс сноса недостроенного торгового центра переносился на протяжении нескольких лет. Накануне служба судебных приставов вышла на объект для принудительного сноса. Работы будут проводиться подрядной организацией, специально нанятой для этих работ.
— Здание состоит из цельного бетона. Рабочие будут разбирать его постепенно — этаж за этажом, начиная с верхнего, — пояснила начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова. —Демонтаж производится за счет средств взыскателя, однако в соответствии с действующим законодательством у него есть право в последующем взыскать понесенные затраты с собственника здания.
Работы начались на верхних этажах недостроенного здания
По данным телекомпании «Вести Пермь», завершить разбор строения подрядчик планирует до 12 июня.
Ранее власти Перми сообщили, что рядом со школой №7 планируется построить спортивную площадку.
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