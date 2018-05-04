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Воткинский дом культуры «Юбилейный не прошел проверку на доступность для инвалидов
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Воткинский дом культуры «Юбилейный не прошел проверку на доступность для инвалидов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Воткинский дом культуры «Юбилейный не прошел проверку на доступность для инвалидов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при входе в здание кнопка вызова диспетчера, а также информационная табличка об учреждении с текстом Брайля отсутствовали.
Не было яркой разметки к входу для слабовидящих. Отметим, что аналогичные нарушения выявили еще в 15 учреждениях города.
Прокурор внес в адрес директора представление об устранении нарушений закона, кроме того, в отношении замдиректора возбуждено производство об административном правонарушении.
В 2018 году на реализацию программы Доступная среда в Удмуртии в этом году выделят 71,2 млн рублей.
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