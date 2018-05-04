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В Оренбуржье детей перевозили в «опасном» автобусе «Южного Урала»
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В Оренбуржье детей перевозили в «опасном» автобусе «Южного Урала» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбургском облсуде рассмотрели жалобу по решению суда в отношении замгендиректора АНО «СК „Южный Урал“.
Судом установлено, что зимой 2018 года на автобусе АНО „СК „Южный Урал“ перевозили членов детской спортивной команды. При этом транспортное средство не заявлено ни в одном договоре обязательного страхования гражданской ответственности. По информации пресс-службы облсуда, в связи с этим на заместителя генерального директора наложили штраф в 40 тыс. рублей.
Не согласившись с таким решением, должностное лицо обратилось с жалобой в Оренбургский областной суд, по результатам рассмотрения которой, постановление оставлено без изменения.
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