В Оренбуржье детей перевозили в «опасном» автобусе «Южного Урала»

Накануне в Оренбургском облсуде рассмотрели жалобу по решению суда в отношении замгендиректора АНО «СК „Южный Урал“.

Судом установлено, что зимой 2018 года на автобусе АНО „СК „Южный Урал“ перевозили членов детской спортивной команды. При этом транспортное средство не заявлено ни в одном договоре обязательного страхования гражданской ответственности. По информации пресс-службы облсуда, в связи с этим на заместителя генерального директора наложили штраф в 40 тыс. рублей.

Не согласившись с таким решением, должностное лицо обратилось с жалобой в Оренбургский областной суд, по результатам рассмотрения которой, постановление оставлено без изменения.