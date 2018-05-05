Субботник в прямом эфире: смотрим, как чиновники Екатеринбурга машут граблями в Дендрарии

Сегодня в Екатеринбурге проходит общегородской субботник. Прибрать город вышли и чиновники администрации Екатеринбурга. С граблями и мётлами они трудятся в Дендрарии на улице 8 Марта. Оцените в прямом эфире, как у них это получается.