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Субботник в прямом эфире: смотрим, как чиновники Екатеринбурга машут граблями в Дендрарии
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Субботник в прямом эфире: смотрим, как чиновники Екатеринбурга машут граблями в Дендрарии 

e1.ru 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Сегодня в Екатеринбурге проходит общегородской субботник. Прибрать город вышли и чиновники администрации Екатеринбурга. С граблями и мётлами они трудятся в Дендрарии на улице 8 Марта.
Оцените в прямом эфире, как у них это получается.
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