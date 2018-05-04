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Статус «московский врач» получили 235 специалиста
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Статус «московский врач» получили 235 специалиста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Количество медицинских специалистов, получивших статус «московский врач» достигло 235, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Еще 70 столичных медиков получили почетный статус «московский врач», теперь в городе работают 235 таких специалистов. Сейчас статус присваивается докторам 15 специальностей", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, до конца года статус также смогут получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики, в апреле такое право уже получили врачи скорой помощи.
"Общее число специалистов, добровольно решивших получить подтверждение своих компетенций и готовых заниматься расширением профессионального кругозора, постоянно растет. Специалистов, которые получили почетный статус «московский врач», уже 235", — сообщил порталу руководитель столичного департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.
По его словам, несмотря на сложный экзамен, участие в проекте принимают представители всех включенных в него специальностей. Вскоре должны стать известны первые обладатели статуса «московский врач» среди сотрудников скорой помощи.
Получить статус могут врачи с сертификатом или свидетельством об аккредитации специалиста и стажем работы по специальности от пяти лет, добавляется в сообщении. Претенденты также должны пройти добровольные оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Статус «московского врача» присваивается на пять лет и дает право на ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15 тысяч.
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