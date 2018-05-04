Кому досталась собственность Гитлера

Гитлер, несмотря на кажущуюся аскетичность, был человеком баснословно богатым. Он владел не только огромными счетами, но и состоянием, вложенным в недвижимость и произведения искусства. Какова же судьба колоссального наследства фюрера?

Небедный гражданин

К своему благосостоянию Гитлер шел долгие годы, и доставалось оно ему разными путями. Первые серьезные деньги будущий вождь Германии стал зарабатывать выступлениями на заседаниях НСДАП. За каждую пламенную речь он требовал от 200 до 250 марок. Учитывая интенсивность выступлений, в месяц молодой оратор мог рассчитывать на сумму равную окладу управляющего банком. Щедро партия оплачивала Гитлеру и публикации его статей в газете Volkischer Beobachter.

К 1921 году Гитлер сумел себе заработать на роскошный автомобиль марки Selve, позднее у него появился представительский «Мерседес» стоимостью 26 тыс. рейхсмарок. На все вопросы налоговых органов , откуда у члена региональной партии средства на дорогие автомобили, Гитлер отвечал так: «Деньги взяты в ссуду, транспорт партийный и нужен ему исключительно для работы».

Во второй половине 20-х у Гитлера появились новые источники дохода в виде пожертвований на нужды партии, как от частных лиц, так и от крупных фирм. Одним из спонсоров лидера НСДАП был американский предприниматель Генри Форд . Гитлер, никогда не делавший разницы между партийной кассой и собственным бумажником, мог распоряжаться всеми средствами по своему усмотрению.

В 1929 году Гитлер смог себе позволить арендовать квартиру площадью в 320 квадратных метров в одном из самых престижных районов Мюнхена. В год содержание таких апартаментов обходилось в 4200 марок — это приблизительно соответствовало годовому жалованию немецкого профессора. Свой статус Гитлер поддерживал и дорогой одеждой. Так в 1932 году он заказал себе несколько жилетов — стоимость каждого из них на современные деньги превышала 3 тысячи евро.

Состояние растет

Написанный Гитлером во время заключения труд Mein Kampf (1923-24 гг.) после прихода НСДАП в 1933 году к власти стал расходиться миллионными тиражами. По подсчетам историков, от продаж несчетных экземпляров своей книги фюрер смог получить, по меньшей мере, 8 миллионов рейхсмарок.

Кроме выручки от реализации Mein Kampf фюрер мог рассчитывать на гонорар в 1 млн рейхсмарок от издания своей автобиографии, а также немалые авторские отчисления от продажи марок и фотографий со своим изображением. На этом фоне оклад фюрера в 44 тысячи марок, что в 300 раз выше средней зарплаты немецкого рабочего, сущий пустяк.

В 1935 году закончилась тяжба Гитлера с налоговыми органами. Задолженность фюрера, на тот момент достигавшая 405 494 рейхсмарок (на современные деньги — 10,5 млн долларов) была полностью списана. Гитлер стал первым и единственным гражданином Третьего рейха, освобожденным от налогов.

И все же самым важным источником финансового благополучия Гитлера оставались деньги партии. Кроме самого фюрера этими средствами мог распоряжаться лишь начальник Партийной канцелярии Мартин Борман . Установить точное количество средств, осевших в партийной кассе, никто так и не сумел, однако по самым скромным подсчетам к 1944 году там находилось не менее 700 миллионов рейхсмарок.

В разгар Второй мировой войны Гитлер безусловно являлся богатейшим человеком планеты, что явно не вписывалось в создаваемый немецкими СМИ образ скромного и близкого к народу фюрера. О финансовых возможностях Гитлера может свидетельствовать хотя бы тот факт, что содержание резиденции в Бергхофе со штатом в несколько тысяч человек он оплачивал из собственных средств.

Судьба наследства

К сожалению, судьба колоссального наследства Гитлера до конца не известна. Большая его часть канула в Лету. В швейцарском банке удалось обнаружить лишь сумму эквивалентную 330 миллионам американских долларов. Помимо этого, в издательстве «Франц Эхер» на сохранении лежало примерно 7 млн марок, заработанных на продаже Mein Kampf. Огромную ценность представляли произведения искусства, находящиеся в коллекции Гитлера — средних них только живописных полотен было около 8 тысяч.

После окончания войны значительная часть произведений искусств из коллекции Гитлера была отдана в музеи или возвращена законным владельцам. Что касается швейцарского счета фюрера, то по решению суда деньги были изъяты в пользу Германии.

В октябре 1959 года сестра Адольфа Гитлера Паула, а также двое детей еще одной сестры, покойной Ангелы, были признаны его законными наследниками, впрочем, вопрос с выплатами затягивался. Все дело в том, что в завещании, написанном Гитлером в 1938 году, было сказано: «Все свое имущество я оставляю партии. Если ее не будет, то государству». По поводу наследников там говорилось следующее: «Прошу обеспечить скромную простую жизнь моей сестре, другим родственникам и верным соратникам».

Тем не менее, в 1960 году Мюнхенский суд присудил Пауле две трети территории бывшей резиденции Гитлера Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») в Баварских Альпах, еще одна треть досталась другим родственникам. Позднее «Орлиное гнездо» отошло немецким властям, ныне там размещается музей.

Но это лишь малая часть возможного состояния главы Третьего рейха. Не исключено, что все, чем владел Гитлер, в итоге досталось Германии, и только по известным немецкому руководству причинам суммарная стоимость наследства Гитлера не разглашается.