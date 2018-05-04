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На Алтай-Коксе определили победителя конкурса по охране труда
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На Алтай-Коксе определили победителя конкурса по охране труда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».
Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также оформление стенгазет и плакатов к Всемирному дню охраны труда.
Лидировал в конкурсе цех улавливания. Второе место занял коллектив углеподготовительного цеха, третье — цех автоматизации. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной агитации. На стендах и плакатах — тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы. А в цехе улавливания, например, к конкурсу создали своего «героя безопасности» — манекен, который демонстрирует правильное применение средств индивидуальной защиты. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в  год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
АиФ — Алтай: последние новости
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