На Алтай-Коксе определили победителя конкурса по охране труда

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также оформление стенгазет и плакатов к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе цех улавливания. Второе место занял коллектив углеподготовительного цеха, третье — цех автоматизации. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной агитации. На стендах и плакатах — тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы. А в цехе улавливания, например, к конкурсу создали своего «героя безопасности» — манекен, который демонстрирует правильное применение средств индивидуальной защиты. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

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